Saltillo: Tren de pasajeros, activo estratégico para competitividad regional, considera Coparmex

El proyecto del tren de pasajeros que conectará a la región se perfila para ser un activo estratégico de primer nivel para la competitividad de la zona sureste de Coahuila.

“Bien ejecutado este tren se puede convertir en un activo estratégico para la competitividad de la región sureste, fortaleciéndonos como uno de los principales motores industriales del país”, señaló Miguel Monroy, director de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Coahuila Sureste.

Agregó que la iniciativa representa una apuesta fundamental en temas de movilidad, conectividad y desarrollo económico que impactará positivamente al sector productivo.

“Es una iniciativa con un alto potencial, con un impacto positivo. Su éxito va a depender de que se complemente con una adecuada planeación urbana”, afirmó el directivo.

También expuso que la importancia del proyecto radica en que cada estación no será simplemente un punto de ascenso y descenso, sino que funcionará como un nodo estratégico de competitividad para el estado.

Otro de los puntos clave destacados por el directivo es el beneficio que recibirán las pequeñas y medianas empresas (Pymes) con la puesta en marcha del sistema ferroviario.

CLAVE PARA NEARSHORING

Monroy además comentó que el tren facilitará la integración de cadenas de suministro, permitiendo que las empresas locales aumenten su contenido nacional para cumplir con las normativas del T-MEC.

“El factor arancelario es lo que nos va a llevar a crear mayor contenido local. Teniendo proveedores locales, cumples con el contenido local que está estipulado en el T-MEC”, señaló el titular de Coparmex.

Aseguró que esto permitirá a las empresas de la región ver los retos comerciales externos como una ventaja competitiva para fortalecer la integración local.

Agregó que las Pymes de sectores como el comercio, servicios, turismo y logística podrán beneficiarse directamente del flujo de personas y de una mayor accesibilidad a las zonas industriales.

“Las Pymes de comercio, de servicios, de turismo, de proveeduría industrial, de logística, se pueden beneficiar directamente con el flujo de personas. No solamente conecta ciudades, conecta mercados, conecta talento, conecta oportunidades, así es como lo debemos de ver”, comentó.

UBICACIONES Y POLOS DE DESARROLLO

Respecto a la planeación de las terminales, el representante de Coparmex consideró que las ubicaciones proyectadas son adecuadas bajo una visión de largo plazo para la dinámica industrial de Coahuila.

“Me parecen adecuados porque definitivamente tenía que haber una en Derramadero, una en Saltillo y en Ramos Arizpe y cada estación va a implicar un polo de desarrollo en esa zona”, señaló.

Este lunes, VANGUARDIA informó que de acuerdo a documentos públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya se tienen los planos de la estación en Saltillo y los paraderos de Derramadero, Ramos Arizpe y García.

Desde la perspectiva social, para Monroy el tren de pasajeros se presenta como una alternativa moderna y segura frente a la saturación del transporte carretero en la entidad.

Mencionó que miles de personas se trasladan diariamente entre municipios por cuestiones laborales y educativas, por lo que el tren reducirá los tiempos de traslado y costos.

“El tren puede ser la respuesta y se puede traducir en ahorro de tiempo, en reducción de costos de traslado y también mejorar la calidad de vida”, señaló.

Añadió que un sistema ferroviario bien integrado reducirá la presión sobre las carreteras de Coahuila, disminuyendo accidentes y favoreciendo el medio ambiente con un transporte más sostenible.

Agregó que el proyecto es un habilitador de productividad que facilitará la movilidad de trabajadores, técnicos, estudiantes y ejecutivos en toda la región sureste.