    Navidad agridulce: Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, dice adiós en Monterrey
    Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, cierra la sucursal de Gonzalitos, en Monterrey, Nuevo León. VANGUARDIA

Desde finales de la década de los 70´s, la juguetería ha sido cómplice de millones de padres de familia que han ayudado a Santa Claus a conseguir los juguetes solicitados en millones de “cartitas”

Monterrey, Nuevo León.- “Los más lindos juguetes son de Julio Cepeda: para muñecas, bicicletas, trenecitos y carritos, el paraíso del juguete es Julio Cepeda , dice el “jingle” que, sin lugar a dudas, marcó la infancia de miles de niños del norte de México.

Sin embargo, este año tiene un tono agridulce ante el cierre de la emblemática sucursal de Gonzalitos, en Monterrey, la más representativa de la cadena.

El pasado mes de agosto se anunció que la Navidad de 2025 sería la última del “Paraíso del Juguete” en su sucursal más icónica, debido a que el edificio será demolido para dar paso a un desarrollo de usos mixtos.

Pero uno de los grandes de Monterrey no podía irse de otra forma más que con una espectacular despedida. Hasta el momento, cientos de regios han acudido al lugar para comprar sus juguetes y también tomarse la tradicional foto del recuerdo.

Cabe destacar que la sucursal fue inaugurada en 1976, luego de que Julio Cepeda en 1954 fundó primero un taller de bicicletas que luego dio paso a una juguetería, en la colonia Industrial, en Monterrey.

LA HISTORIA DE JULIO CEPEDA

Julio Cepeda nació en 1932 en Monterrey y desde joven enfrentó retos como quedar huérfano de madre, a los 11 años, por lo que comenzó a trabajar de manera muy temprana en la venta de periódicos y boleando zapatos.

Un accidente truncó su sueño de ser beisbolista, pero logró destacar en el ciclismo y representó a México en eventos internacionales, como los juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 y los Juegos Centroamericanos en 1954.

Tras su carrera deportiva y con la experiencia que tenía en la reparación de bicicletas fundó su taller que luego amplió a juguetería.

LA SUCURSAL DE JULIO CEPEDA EN GONZALITOS

Desde finales de la década de los 70´s, la juguetería ha sido cómplice de millones de padres de familia que han ayudado a Santa Claus a conseguir los juguetes solicitados en millones de “cartitas”.

Para miles de clientes del local, el cierre de la sucursal Gonzalitos de Julio Cepeda no significa solo eso, sino es la nostalgia de recuerdos vividos juntos a sus seres queridos.

La sucursal que es la más grande de la cadena en todo el país fue por décadas el Paraíso del Juguete que daba forma a las ilusiones de los niños.

A pesar de su cierre, se aclaró que solo es la conclusión de una etapa y de ese local porque la tienda seguirá operando en sus otras sucursales y también a través de su plataforma.

