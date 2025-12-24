Navidad agridulce: Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, dice adiós en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- “Los más lindos juguetes son de Julio Cepeda: para muñecas, bicicletas, trenecitos y carritos, el paraíso del juguete es Julio Cepeda” , dice el “jingle” que, sin lugar a dudas, marcó la infancia de miles de niños del norte de México.

Sin embargo, este año tiene un tono agridulce ante el cierre de la emblemática sucursal de Gonzalitos, en Monterrey, la más representativa de la cadena.

El pasado mes de agosto se anunció que la Navidad de 2025 sería la última del “Paraíso del Juguete” en su sucursal más icónica, debido a que el edificio será demolido para dar paso a un desarrollo de usos mixtos.

Pero uno de los grandes de Monterrey no podía irse de otra forma más que con una espectacular despedida. Hasta el momento, cientos de regios han acudido al lugar para comprar sus juguetes y también tomarse la tradicional foto del recuerdo.

Cabe destacar que la sucursal fue inaugurada en 1976, luego de que Julio Cepeda en 1954 fundó primero un taller de bicicletas que luego dio paso a una juguetería, en la colonia Industrial, en Monterrey.