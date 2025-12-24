Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones

/ 24 diciembre 2025
    Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
    Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación. Foto: Unsplash

Yoshua Bengio, uno de los científicos que impulsó esta tecnología, considera como un problema la velocidad con que se expandió

Yoshua Bengio es sinónimo de innovación y futuro. El científico canadiense es uno de los nombres clave detrás del desarrollo de la inteligencia artificial y del llamado aprendizaje profundo (deep learning), tecnología que hoy utilizan diversas herramientas de IA, como ChatGPT. Su trabajo ha sido tan relevante que en 2018 recibió el premio Turing, considerado el “Nobel” de la computación.

Pero en 2025, Bengio piensa distinto.

En lugar de celebrar el papel de la inteligencia artificial, el investigador se ha convertido en uno de los principales críticos del rumbo que esta tecnología está tomando. Para él, la IA apareció demasiado pronto, sin que existan aún los mecanismos suficientes para regular su impacto.

$!Bengio es profesor titular de la Universidad de Montreal, copresidente y director científico de LawZero y fundador y asesor del Instituto de IA de Quebec.
Bengio es profesor titular de la Universidad de Montreal, copresidente y director científico de LawZero y fundador y asesor del Instituto de IA de Quebec. Foto: Especial

El informático canadiense sostiene que el problema no es la inteligencia artificial en sí, sino la velocidad con la que se expandió en el mundo. Advierte que estos sistemas pueden resultar impredecibles e, incluso, manipular información o actuar con objetivos que no necesariamente estén alineados con los intereses humanos. Bengio afirma que la IA avanza más rápido de lo que es posible regularla y comprenderla.

La revista Time nombró a los “Arquitectos de la Inteligencia Artificial” como protagonistas del año, reconociendo a los científicos y empresarios que están transformando la forma en que aprendemos y nos informamos. Yoshua Bengio forma parte de esa generación; sin embargo, mientras muchos celebran el potencial de esta tecnología, él pide cautela y prudencia.

Con estas preocupaciones en mente, el investigador impulsó LawZero, una organización sin fines de lucro lanzada en 2025 y enfocada en desarrollar sistemas de IA seguros por diseño, como alternativa a los agentes autónomos, con el objetivo de acelerar la ciencia y mitigar riesgos catastróficos asociados con la inteligencia artificial.

La historia de Yoshua Bengio es, en el fondo, la de un creador que cuestiona su propia obra. No busca detener el progreso —que considera inevitable—, sino abrir una conversación fundamental: ¿hasta dónde queremos llegar con la inteligencia artificial? Con información de Time, The AI Library, El Confidencial y Esquire

