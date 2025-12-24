El largo camino de una madre: así se estancó el caso de la chef saltillense Elisa Loyo entre gobiernos y tribunales (2/2)

La mamá de la víctima, Rosa de Guadalupe “Tita” Gutiérrez Cabello, da cuenta de cómo recurrió a toda clase de instituciones e instancias que pudieran contribuir a esclarecer el supuesto caso de suicidio y castigar a los responsables de lo que en realidad habría sido un evidente homicidio.

Durante tres sexenios completos el asunto permaneció en stand by, lo que terminó convirtiéndose, desde su tipificación en Latinoamérica, en el primer feminicidio de una mexicana en el extranjero, aún sin resolver.

Comenta que para ella la historia no ha sido fácil de contar, aunque los recuerdos los tiene tan presentes como si hubiesen sucedido hace unas horas.

Decidió escribir un libro que pronto se hizo popular: “Tres océanos”, un testimonial que parte de su interés en ser “la voz de una madre, por la de las madres sin voz”, de ahí la utilidad de la obra.

El texto concuerda con sus declaraciones a VANGUARDIA y, en general, con lo que ha dicho a un sinfín de autoridades, así como de medios informativos nacionales e internacionales.

Fue el 13 de diciembre de 2008 cuando Elisa partió de Canadá a la provincia de Pampanga, en el archipiélago de Filipinas, para ponerse a trabajar dos días después.

Al llegar a su destino, inmediatamente se dirigió de prisa a las cocinas del Fontana Leisure Park and Casino.

Posteriormente, le diría a su madre: “Qué bueno que no me traje a Tuto —su gato—, porque aquí todo lo que se mueve se lo comen. Hay hambre, mamá, lo que se dice hambre”.

Le fue presentado su primer jefe, el alemán Ronald Fitz, quien de inmediato le inspiró confianza. “Es alto, de mejillas chapeadas, haz de cuenta Santa Claus”, contó la joven a través de una llamada telefónica.

Pronto empezarían para ella los problemas: a mediados de octubre se percató de que había faltantes de carne en la cocina, así que presentó una denuncia por robo.

Derivado de ello, fueron reemplazados varios trabajadores, tras lo cual algunos cocineros recibieron llamadas anónimas a sus teléfonos celulares, con amenazas de muerte.

Muy preocupada, Elisa le comentaría a su madre: “Mamá, ora por mí porque estoy metida en una olla; qué bueno que fueran grillos, es de víboras”. Días después, despidieron a su jefe, Ronald Fitz.

Fue contratado como nuevo chef un cocinero de origen libanés que había trabajado antes ahí; su nombre es Malek Elsafadi. Mientras tanto, las amenazas de muerte continuaban.

“Varias veces me dijo que creía que no iba a aguantar ahí el año del contrato”, señala “Tita” Gutiérrez en su libro, en donde agrega otro testimonio de su hija: “...aquí está la cosa que arde, no me quedo ni de chiste”.