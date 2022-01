Fallece en EU el doctor Gilberto Martínez; Saltillo lamenta su partida

‘Eres y siempre serás mi héroe, eres el mejor papá del mundo, te extraño demasiado de verdad que no puedo creer que ya no estés’, escribió su hija en redes sociales

El pasado domingo de 2 enero falleció el doctor Gilberto Martínez Martínez en California, Estados Unidos, víctima de un infarto mientras se encontraba de vacaciones de fin de año; familiares, amigos, compañeros de trabajo, alumnos y exalumnos lamentaron su partida y recordaron los momentos de alegría, sus valores y trayectoria que dejó huella en Saltillo.

“Siempre pensé que me ibas a durar para siempre, nunca te me enfermaste, al contrario viviendo con mucho amor a todos los que te rodeaban, un ejemplo a seguir en toda la extensión de la palabra. Me duele profundamente que no hayas conocido al nieto que llevará tu nombre en algunas semanas y que con tanta ilusión compartimos el día que nos enteramos que se llamaría igual que tu. Dejas en toda la familia grandes enseñanzas que pasarán a las siguientes generaciones. Tu legado sigue”, escribió su hijo Gilberto Martínez Flores en redes sociales.

“Mi papito hermoso, no puedo creer que no te voy a volver a ver, sabes que te adoro con todo mi corazón. Eres y siempre serás mi héroe, eres el mejor papá del mundo, te extraño demasiado de verdad que no puedo creer que ya no estés. Te amo con todo mi ser como quisiera estar contigo”, compartió su hija Marcela Martínez Flores.

El doctor Martínez Martínez era reconocido en el campo de la odontología, fue maestro de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde alumnos, exalumnos y compañeros también se sumaron a las muestras de afecto a la familia.

“Era un placer escuchar cómo hablaba, siempre me encantó su manera de dirigirse y de impartir su cátedra”, publicó Sergio Iván Rodríguez, uno de los alumnos en la Facultad de Odontología.

Asimismo la comunidad saltillense recordó al doctor Gilberto Martínez como un buen jugador de golf, participante en diversos torneos, integrante del Club Rotario de Valle Arizpe e impulsor de actividades altruistas.

Los mensajes de sus hijos, familiares, compañeros y amigos fueron acompañados de del doctor Gilberto Martínez Martínez, algunas de vacaciones, otras jugando golf, de reuniones y momentos cotidianos o importantes para la familia.