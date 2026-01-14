La grave detención del Director de Vanguardia, columna señala error arbitrario

México
/ 14 enero 2026
    La grave detención del Director de Vanguardia, columna señala error arbitrario

La prestigiada columna señaló los eventos del fin de semana y los potenciales vínculos históricos

Protágoras, no lo dejó pasar “La grave detención del director del Vanguardia” columna publicada el 13 de enero, por el medio El Horizonte, se unió a los reclamos mediáticos contra lo ocurrido hacia Armando Castilla Galindo.

“La verdad sea dicha, estimado lector, esta vez sí que se equivocó la Fiscalía de Nuevo León...

Se equivocó al detener arbitrariamente al director del periódico Vanguardia (de Coahuila), Armando Castilla Galindo, presionada seguramente por los hermanos Moreira, del PRI, que han mantenido una guerra sin cuartel contra el periodista por su labor crítica contra ellos...

Se equivocó porque se montó en un tema que le compete a Coahuila y no a Nuevo León, y porque mandó una señal peligrosa —y al final terminó exhibida— al realizar una detención sin pruebas sustentadas...

Y porque la consigna unánime de la sociedad ha sido condenar lo que aparenta ser un intento de intimidación contra la libertad de expresión... ¡Muy grave!

Tan se equivocó la dependencia que encabeza el Fiscal Javier Flores Saldívar, que el periodista logró su libertad casi de inmediato, al demostrar ante un juez de control que la denuncia no estaba bien formulada... Cosa que la Fiscalía debió detectar... Y no hizo...

Y es que, para empezar, el meollo del asunto es un diferendo de tipo mercantil, por un terreno de la familia de Castilla Galindo, por lo que el tema no ameritaba tratarse por la vía penal; para continuar, el caso “apesta” a una revancha política del poder priista de Coahuila contra quien ha sido un fuerte crítico de esos gobiernos...

¿Para qué se mete la Fiscalía de Nuevo León en un asunto tan espinoso y para colmo injusto?...

Lo grave es que da la impresión de que se usó la justicia en forma facciosa; o dicho en castellano, amigo lector, con fines partidistas, para seguir atosigando a un periodista que se ha atrevido a publicar verdades incómodas...

Un terrible precedente, ¡que debemos condenar enérgicamente!”

EL HORIZONTE, LA VERDAD COMO ES

“El Horizonte MX” es un medio de comunicación mexicano con presencia en línea (elhorizonte.mx), que ofrece noticias, entretenimiento y servicios digitales, con sede en Monterrey, Nuevo León.

