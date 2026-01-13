Entrega Alcalde ampliación del Centro Comunitario DIF Saltillo en Satélite Sur
La obra incluyó un nuevo espacio DIF con consultorio médico y área de atención psicológica; la inversión fue de 2.9 millones de pesos y beneficiará a habitantes del sur de Saltillo.
El Ayuntamiento de Saltillo entregó la obra de ampliación y remodelación del Centro Comunitario DIF en la colonia Satélite Sur, un espacio que concentra actividades sociales, educativas y de atención básica para la población del sector sur de la ciudad.
El alcalde Javier Díaz González aseguró que el centro atiende de manera cotidiana a cientos de personas y destacó el alcance social de la intervención. “Nos da mucho gusto estar aquí entregando esta obra donde cientos o miles de saltillenses son beneficiados todos los días con diferentes actividades”, dijo.
Durante el acto, la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, destacó que el proyecto fue posible mediante trabajo coordinado. “Es un trabajo en conjunto donde cada quien pone su granito de arena y se crean estos lugares que son para ustedes”.
El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, informó que la universidad se sumará a la operación del espacio con personal especializado. “Vamos a poner a disposición psicólogos, trabajadores sociales, médicos y odontólogos para trabajar en equipo con los centros comunitarios y DIF”, afirmó.
Los detalles técnicos de la obra fueron informados por Antonio Nerio, director de Infraestructura y Obras Públicas, quien explicó que la intervención contempló mantenimiento general del inmueble, así como la construcción de nuevas áreas.
Indicó que se realizaron trabajos de cambio de ventanas, puertas, sanitarios, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, colocación de piso cerámico, lámparas LED, pintura interior y exterior, malla sombra, banquetas y rampas de acceso, además de la ampliación como espacio DIF con consultorio médico, recepción y área de atención psicológica. La inversión total fue de 2.9 millones de pesos.
En representación de las y los beneficiarios, Benjamín de la Torre, vecino de la colonia, destacó el impacto comunitario del proyecto. “Este espacio permitirá que niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad tengan acceso a actividades que fortalecen su desarrollo, bienestar e integración social”, expresó.
En el cierre del evento, el alcalde afirmó que las acciones forman parte de una estrategia de obra pública distribuida en toda la ciudad.
“Hemos entregado, arrancado y supervisado obras en el sur, poniente, centro, norte y oriente; prácticamente todo parejo”, dijo.