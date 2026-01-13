Entrega Alcalde ampliación del Centro Comunitario DIF Saltillo en Satélite Sur

El Ayuntamiento de Saltillo entregó la obra de ampliación y remodelación del Centro Comunitario DIF en la colonia Satélite Sur, un espacio que concentra actividades sociales, educativas y de atención básica para la población del sector sur de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González aseguró que el centro atiende de manera cotidiana a cientos de personas y destacó el alcance social de la intervención. “Nos da mucho gusto estar aquí entregando esta obra donde cientos o miles de saltillenses son beneficiados todos los días con diferentes actividades”, dijo.

Durante el acto, la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, destacó que el proyecto fue posible mediante trabajo coordinado. “Es un trabajo en conjunto donde cada quien pone su granito de arena y se crean estos lugares que son para ustedes”.

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, informó que la universidad se sumará a la operación del espacio con personal especializado. “Vamos a poner a disposición psicólogos, trabajadores sociales, médicos y odontólogos para trabajar en equipo con los centros comunitarios y DIF”, afirmó.