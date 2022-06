¡Falso! Kylie Jenner no visitó el MUDE en Saltillo; usuarios viralizan fake news

Pese a su ligero parecido con el museo insignia de Saltillo , el MUDE , no se trata del mismo lugar como aseguran algunos internautas , grupos y páginas locales en Facebook .

De acuerdo con la serie de fotografías que compartió la empresaria en su cuenta de Instagram , todas corresponden a un mismo lugar, el Houston Museum of Natural Science .

La imagen que se hizo viral recientemente sí corresponde a una ‘historia’ de Kylie Jenner , sin embargo dicha fotografía no se tomó en Saltillo. Entonces ¿qué museo visitó la influencer?

¿QUIÉN ES KYLIE JENNER?

Kylie Jenner es una personalidad de la televisión y las redes sociales estadounidense, que llegó a la fama luego del reality show Keeping Up with the Kardashians (2007). Es también una empresaria, catalogada como la millonaria más joven, con una fortuna construida por ella misma, lograda a través de su fama en Instagram y del éxito de su marca de belleza Kylie Cosmetics. Es la menor de las hermanas Kardashian-Jenner, y es hasta la fecha la celebridad mejor pagada del entretenimiento, con ingresos que superan los 170 millones de dólares por año.