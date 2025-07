POLITICÓN: Quieren enjaular al Tigre: PAN desata cacería contra Ricardo Mejía, lo acusa de narcopolítica

I. NO SUELTA LA PANCARTA

Dicen que a Susana Estens se le olvidó que ya no milita en una ONG, sino que trabaja en el gabinete estatal. La secretaria de Medio Ambiente de Coahuila lleva semanas arengando a sus cuates ambientalistas para que protesten contra la obra del Sistema Vial Abastos en Torreón, dizque por la tala de árboles. Lo curioso es que esa obra no la hace ni el municipio ni la iniciativa privada, sino el mismísimo Gobierno del Estado, al que ella representa. Cuando se le escucha renegar, lo primero que preguntan en medios y en cámaras empresariales es si la señora secretaria ya se enteró quién le firma la nómina. ¿O todavía se cree activista freelance?

II. CHOQUE EN CASA

Lo delicado no es que Estens tenga posturas ambientales −eso se le reconoce−, sino que se confronte −por debajo, con grilla− con su propio compañero de gabinete, Miguel Algara, responsable de la obra. Mientras él presenta el Sistema Vial Abastos como un proyecto clave del Gobierno del Estado para resolver el caos vial y de drenaje del norte de Torreón, ella advierte que dictaminará en contra, incluso antes de terminar el análisis técnico. Con ello, la funcionaria parece más interesada en promover una agenda personal.

III. A LO GRANDE

El PAN se fue con todo contra Ricardo Mejía Berdeja. Lo acusaron ante la FGR de delitos electorales, vínculos con el crimen organizado y corrupción durante su paso por Seguridad Pública. Elisa Maldonado, Gerardo Aguado y Jorge Triana fueron los rostros del operativo que incluyó vista al INE, la FEDE, la ASF y hasta al Departamento de Estado y de Seguridad Nacional del país vecino −¡ahijoesú!−. Dicen que se trata de una cruzada contra el “narcopoder”, pero también es una jugada política de alto voltaje que puede abrir varias cloacas. ¿Será el principio del fin para el autobautizado Tigre? ¡Dame un Grrrrr!

IV. CAPÍTULOS OCULTOS

Por si fuera poco, en Morena ya corre el rumor de que Mejía se movía en terrenos cómplices con Poncho Romo o Adán Augusto. El guion está que arde: se habla incluso de que, con tal de empujar el caso, no se descarta que los gringos estén escuchando... y que Genaro García Luna, desde su encierro, ya empezó a cooperar. Suena a ficción, pero en esta política nacional ya hemos visto peores novelas. Luego no digan que no se advirtió.

V. TEMPORADA DE LLUVIAS

El Festival Internacional de las Artes de Saltillo ha logrado institucionalizarse y se ha convertido en un gran espacio de contacto de los saltillenses con diferentes expresiones culturales. En especial, se aplauden las mejoras que se han incorporado este año, como llevar eventos a las colonias más pobladas de la ciudad, como Mirasierra o la Saltillo 2000. Sin embargo, para el próximo año sería deseable que Leticia Rodarte Rangel, titular del Instituto Municipal de Cultura, programe el festival fuera de los meses de lluvia, ya que un número importante de eventos se ha tenido que cancelar por los aguaceros.

VI. PLANIFICACIÓN

Las cancelaciones obedecen a la protección de los propios ciudadanos, pero ello no implica que para la próxima edición no se puedan planificar mejor las fechas para que no se pierdan los eventos y el dinero que ya fue invertido en ellos. Algo similar pasó con la Feria de Saltillo, que también ha debido cancelar conciertos de grupos como los Cardenales de Nuevo León. Aunque, en este caso, es más difícil ajustar las fechas debido a que desde hace años ya es una tradición que se realice en el mes de julio.

VII. BARDA CON HISTORIA

Dicen que un desarrollador local anda que trina contra el ingeniero civil a quien ordenó la construcción de la barda de su fraccionamiento, pues se la llevó el agua en la primera lluvia. Los que saben señalan que la culpa no es sólo del constructor, sino también de quienes autorizaron levantar muros en plena ruta de escurrimiento. Y ahí entra Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Saltillo, bajo el mando de Nayeli Castro Gutiérrez. Parece que el dicho de que “el agua tiene memoria” no aplica cuando se trata de permisos. Eso sí: en el Excel, los cobros se calculan al centavo... aunque las consecuencias sean desastrosas.

VIII. AUTORIZACIÓN CIEGA

Claro que los pleitos entre particulares dan risa, pero también obligan a realizar preguntas. ¿Quién autorizó construir ahí? ¿Dónde quedaron los estudios hidráulicos? La respuesta, como en otros casos, apunta a Desarrollo Urbano. Porque si la autoridad municipal da luz verde a proyectos inmobiliarios mal planeados, el problema ya no es sólo de privados, sino de todos. Luego vienen las tragedias y nadie quiere cargar con el costo.

IX. ACLARACIÓN NECESARIA

Sobre las publicaciones recientes de la regidora morenista Alejandra Salazar respecto al huachicol, aquí dijimos que su postura era cínica y reflejaba una crítica selectiva: muy valiente contra los locales, pero ciega con los federales de su partido. Pues nos corrigen... y con razón. Nos aseguran que no se trata de cinismo, sino de ignorancia, pues la edil simplemente no entiende el tema... ni le interesa entenderlo. Y eso, nos comentan, es algo que sus compañeros regidores en el Cabildo padecen a diario, pues su dificultad para comprender asuntos técnicos es bien conocida. En fin, queda aclarado el punto: ignorancia mata cinismo.