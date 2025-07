POLITICÓN: Síndico de quiebra de AHMSA arbitra en cancha pareja... del lado de Alonso Ancira

I. POCA ESPERANZA

Ahora que se ha tomado la decisión de pasar revista a las construcciones que empeoran las consecuencias de las lluvias, es decir, que provocan la inundación de predios en los cuales el agua no se acumulaba, los entendidos del tema nos comentan que no debería esperarse mucho de esta revisión si quien va a encabezar el esfuerzo es la directora de Desarrollo Urbano, Nayeli Castro Gutiérrez. Y es que la especialidad de la titular del área, se asegura, no es resolver problemas sino empeorarlos y, eventualmente, entorpecer las posibles soluciones, pues sus decisiones están supeditadas a “intereses externos”.

II. VOCACIONES

La especialidad de la casa, se afirma, es diferir decisiones y empantanar procedimientos con cualquier pretexto. Para ello, la directora cuenta con la “ayuda” de quien se encarga -es un decir- de los aspectos jurídicos del área: Mariana Pechir Pérez, quien se encarga de fabricar pretextos jurídicos. Entre ambas, dicen quienes deben padecer de forma constante el bloqueo de trámites, han construido una muralla burocrática sumamente difícil de franquear.

III. SÍNDICO CARGADO

Entre los extrabajadores de AHMSA crece la idea de que el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez arbitra un juego que se desarrolla en cancha pareja... pero sólo del lado de Alonso Ancira. Y es que ocultó por meses que el empresario seguía al mando, se guardó el hecho de que los activos más valiosos están dados en garantía y que hay cuentas en el extranjero a nombre de la acerera. Su última joya: intentar colar a Ancira y a sus ex socios en la lista de pasivos laborales en evidente perjuicio de los obreros ¿De verdad creyó que nadie se iba a dar cuenta? Porque en Monclova la paciencia ya se está fundiendo.

IV. SE CALIENTA EL HORNO

Varias de las maniobras de Aguilera han sido frenadas por la jueza Ruth Haggi Huerta, quien ordenó rehacer el listado de trabajadores y proveedores, sin meter de contrabando a los de saco y corbata. Pero abajo, entre los obreros, la indignación crece. Ya hay quienes no quieren que salga ni una tuerca de la empresa sin explicación clara, y otros ya piden cuentas sobre los gastos del proceso. Lo que antes era molestia, hoy ya suena a exigencia de remoción. ¿Le seguirá apostando al silencio?

V. EL ORIGEN

El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, reconoció que en su ciudad hay un “consumo desmedido” de cristal y ofreció apoyo a cualquier centro de rehabilitación que quiera operar, incluida la famosa “patrulla espiritual”, siempre y cuando se respete y trate bien a las personas. El primer paso es aceptar el problema, pero no basta con abrir anexos. Se debe observar también el origen: la distribución. Y ahí se requiere coordinación con la autoridad estatal, porque enfrentar este fenómeno exige mucho más que solo buena voluntad a nivel municipal.

VI. A MEDIAS

La declaración también revive un tema pendiente: la regulación de los centros de rehabilitación. El Congreso ya la planteó y el gobierno estatal anunció un censo, pero no hay información clara ni resultados. Nadie sabe cuántos centros operan ni en qué condiciones. Que existan es necesario, sí, pero no pueden funcionar sin reglas. Por ahora, el alcalde ha puesto el tema sobre la mesa. Corresponde al gobierno estatal dar seguimiento y actuar con seriedad. Porque en salud pública, la omisión tiene costos.

VII. VISIONES CONTRARIAS

Y en temas de salud pública nadando, mientras en México seguimos esperando que la Secretaría a cargo de David Kershenobich Stalnikowitz se decida a realizar acciones que vuelvan realidad la prohibición constitucional que existen en el país en contra de los vapeadores, en Estados Unidos esa industria sigue avanzando, pues la FDA -homóloga estadounidense de la SSA- recién autorizó a la empresa Juul, uno de los fabricantes de estos dispositivos, reanudar operaciones, lo cual solamente puede tener una traducción en México: el incremento de las opciones -que no son pocas- actualmente disponibles en el mercado nacional.

VIII. PAGAR CON LA MISMA MONEDA

Si de este lado del Bravo le hemos declarado la guerra a los vapeadores, al grado de prohibirlos a nivel constitucional, ¿no debería el gobierno de Claudia Sheinbaum colocar el tema, en la agenda bilateral, al mismo nivel que Donald Trump ha colocado el fentanilo? Porque así como allá nos acusan de enviarles la citada droga, nosotros deberíamos responsabilizarlos por la fabricación de los vapeadores. ¿O será que, en realidad, no se tiene la intención de hacer algo al respecto?

IX. NO ME AYUDES, COMPADRE

Quienes se dedican al análisis serio y sistemático del mercado inmobiliario en México no dudan en afirmar que en el noreste -la región de Saltillo y Monterrey, en particular- se experimenta una burbuja alcista, en materia de espacios industriales, la cual tuvo un detonante concreto: el anuncio de que la automotriz Tesla, encabezada por Elon Musk, construiría una planta en Santa Catarina. El resultado, de acuerdo con este análisis, es que los inmuebles industriales se encarecieron de forma “artificial” a la espera de una inversión que nunca llegó. La burbuja inflacionaria ya se está desinflando, pero sus consecuencias negativas se nos quedarán. ¡Gracias, compadre Elon!