POLITICÓN: Ante recortes federales, Gobierno de Coahuila se prepara por si se requiere pedir un crédito

I. CAMBIO ESTRATÉGICO

Grupo Industrial Saltillo (GIS) anunció la salida de Jorge Rada Garza de la Dirección General y el nombramiento de su relevo. El presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos López Villarreal, reconoció el papel clave de Rada en la consolidación de Draxton como empresa global, con liderazgo en tiempos de disrupción e incertidumbre. Rada deja una huella en la reconfiguración del portafolio, de quien, además, nos dicen, apostó siempre por procesos, visión y disciplina.

II. EL FUTURO

Knut Bentin asumirá la Dirección General de GIS el próximo 18 de agosto. Alemán con más de 30 años de experiencia en el sector automotriz, ha trabajado en Europa, México y Estados Unidos. En Nemak lideró transformaciones en entornos complejos y se despidió destacando innovación y excelencia. El Consejo confía en que su estilo, enfoque técnico y sensibilidad cultural -interesante declaración- fortalecerán las operaciones de GIS frente a un mercado global exigente.

III. IMPACTO

El anuncio de Donald Trump sobre imponer aranceles del 30% a productos mexicanos ya está teniendo efectos: la inflación alimentaria comienza a dispararse. Así lo advirtió Álvaro Lario, del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, al señalar que la incertidumbre comercial encarece productos básicos y frena inversiones. México es país de renta media alta, sí, pero en el campo 48.8% vive en pobreza. Y mientras suben los precios, baja el respaldo de las autoridades mexicanas al agro.

IV. CRÉDITO EN RESERVA

El recorte al Fondo General de Participaciones por parte de la Federación obligó al gobierno estatal a ajustar su estrategia. El gobernador Manolo Jiménez confirmó que ya se abrieron las líneas necesarias “por si se requiere” solicitar un crédito. Aunque dijo que no era su intención original, “ahora sí se tiene que poner sobre la mesa”. Según enterados, el crédito no solo es necesario, sino inevitable. No representa riesgo financiero si, como hasta ahora, las finanzas se manejan con responsabilidad.

V. CARTERA EN LA MIRA

Y de recursos hablando, Óscar Luján, tesorero de Torreón, informó que el municipio buscará recuperar entre 300 y 400 millones de pesos en 2025 mediante el cobro de cartera vencida. Aunque se insiste en que no se afectará a sectores vulnerables, con descuentos de hasta 70%, el reto será lograr una recaudación eficaz sin tensiones sociales. Si se hace con orden y sensibilidad, el esfuerzo no solo saneará las finanzas, sino que reforzará la capacidad para generar ingresos propios sostenibles a largo plazo.

VI. AVISO DE TURBULENCIA

Donald Trump volvió a usar el mazo arancelario, pero ahora lo hizo desde el aire. Acusó que México incumplió el acuerdo bilateral de aviación al expulsar a las aerolíneas de carga de Estados Unidos del AICM en 2022, sin que las obras prometidas se hayan concretado. El secretario Sean Duffy advirtió que podrían negar vuelos mexicanos si no hay corrección. Con Trump, los tratados siempre son revocables... y la paciencia, más corta que un despegue con viento en contra.

VII. HERENCIA EN EL HANGAR

Todo este conflicto no es nuevo. La decisión de sacar los vuelos de carga del AICM y mandarlos al AIFA fue de Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de descongestionar la capital. Tres años después, la saturación sigue, las obras no aparecen y los costos se multiplicaron. El Felipe Ángeles se volvió una importante terminal de carga... pero también de tensiones diplomáticas. Otra herencia de AMLO que la 4T actual tendrá que volar como pueda, sin plan de aterrizaje claro.

VIII. MÚSICA EN LA CALLE

Y para cerrar con lo local: este domingo se arma el baile en Ciudad Mirasierra con el concierto de El Poder del Norte, parte del Festival FINA Saltillo 448. El alcalde Javier Díaz invitó al evento desde sus redes. ¿Gusta o no el grupo? Es lo de menos. Lo importante es la apuesta por llevar la cultura -en todas sus formas- a las colonias. Ya lo hemos dicho y vale repetirlo: más parques o calles llenas que auditorios vacíos. Porque la cultura también se vive donde el arte pocas veces llega.