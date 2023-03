Señaló además que el 27 por ciento de quienes sí cuentan con un empleo, no es un empleo formal, y otro porcentaje similar no obtiene un empleo porque “no tiene quien cuide a sus hijos”, comentó, incluso el 48 por ciento de quienes acuden a la fundación por algún tipo de atención no regresa, puesto que no tiene dinero para el traslado.

“Nuestra intención es apoyarlas para que accedan a estos derechos, porque sabemos que sí hay programas del Gobierno, el tema es que muchas mujeres no saben que ahí están; justamente porque hemos dicho que una mujer en situación de violencia, entra a este síndrome de adaptación paradójica, donde se siente dominada, sometida, sin capacidad de poder tomar decisiones.

“Ese es el diagnóstico que hacemos y con base en ello convocamos a las instituciones para que vean entre sus programas lo que ya tienen porque sí tienen y lo tenemos que reconocer, pero es importante darlos a conocer a través de, precisamente, quienes atendemos a estas mujeres”, explicó la presidenta.

Por lo que el próximo 10 de marzo se llevará a cabo una convocatoria de instituciones para que expongan sus programas de ayuda hacia las mujeres en la Gran Plaza del área metropolitana a partir de las 9:00 y hasta las 15:00 horas, donde además se llevará a cabo una colecta de artículos de higiene personal para mujeres.

“Ese día las instituciones llegarán a plantearnos qué programas tienen y cómo se accede a ellos, porque creemos que es una parte importante el darlos a conocer y puntualizar cuáles son los programas específicos para mujeres, desde instituciones de seguridad, laboral y de salud”, concluyó la presidenta.