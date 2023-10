‘Faltan médicos generales eficientes en Saltillo por bajos salarios’; les pagan hasta $20 por consulta en farmacias

La población del área conurbada de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe ha crecido por encima del 30 por ciento en los últimos años, y ello conlleva una creciente necesidad de atención médica.

VANGUARDIA consultó con expertos para conocer el panorama de atención médica y sus crecientes necesidades.

Al consultar al doctor René Barraza, traumatólogo, sobre la creciente demanda de especialistas, indicó que se cuenta con una alta variedad de médicos especializados, pero no de médicos generales y esto se debe a los bajos salarios.

“Necesitamos no solo especialistas, sino médicos generales. Médicos que atiendan a la población de primer contacto que por lo mismo que es una especialidad mal pagada, pues por lo regular nadie quiere hacerlo”, comentó.

Barraza dijo que existen consultorios en donde se paga en 20 pesos la consulta, mientras que en hospitales públicos si son bien remunerados, pero saturados.

“Muchos médicos lo utilizan (trabajo en hospitales públicos) como un puente para continuar a una especialidad o sencillamente renuncian, y por eso de repente hay desabasto. Pero es en los niveles básicos donde yo creo que hay más riesgo o mayor conflicto porque si la primera atención es deficiente, pues toda la cadena enseguida es pobre. Es un efecto dominó”, dijo.

Aunque indicó que hay enfermedades u operaciones que no se pueden realizar en Saltillo, explicó que esto se debe a la baja demanda que existe de pacientes. No es rentable para un hospital comprar aparatos que no se van a usar o que se usarán poco. Y en el caso del médico especialista se desaprovecharía su conocimiento.

“En la población siempre va a haber necesidad, pero en general por números, creo que vamos acorde al desarrollo que vamos teniendo”, comentó.

“Porque también tienes que ver la propuesta o la oportunidad que la población ofrece para los recién egresados. Porque tú puedes saturar una plaza con mucha gente y pues de nada te sirve tener 20 cirujanos cardiotorácicos en un centro donde van a tener la oportunidad de operar dos o tres. Vas a tener un médico sobre entrenado que dedicó mucho tiempo a su entrenamiento y que está subutilizando su talento. Entonces por eso uno tiene que tener esa precaución incluso con las escuelas de formación. Ahora hay un boom de especialidades de manera exorbitante”, dijo finalmente el Dr. Barraza.