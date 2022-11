$!Familia saltillense dedicó su altar del Día de Muertos a 16 personas y 10 mascotas; colocan altares desde 2017

En la instalación del altar participan todos los integrantes de la familia, mientras que algunos compran flores, veladores o cal, otros se encargan del montaje.

Publicidad

La organización y montaje de la estructura inicia una semana antes del 2 de noviembre. De apoco se instalan los manteles, calaveritas, veladoras, fotografías, papel picado y demás elementos indispensables en un altar.

La conmemoración comienza desde el 27 de noviembre, día en el que se rinde tributo a las mascotas con la colocación de las primeras ofrendas. A partir de ahí, diariamente se integran elementos como vasos de agua, pan y veladoras.

En el caso de la familia Pérez Benavides, el día primero se termina de colocar toda la ofrenda y ese día se realiza una cena. Esa noche hay quienes se quedan a dormir donde se encuentra el altar y quienes optan por retirarse a sus domicilios.

Publicidad

El día 2 de noviembre también conviven y cenan en el lugar. El retiro del altar se lleva a cabo el día 3 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR: Exhiben catrinas robotizadas en la UTC de Ramos Arizpe

Al respecto, Elizabeth comentó en entrevista lo que representa para ellos el altar del Día de Muertos: “que no hemos olvidado a nuestras familias, si bien ya están muertos, no significa que no existieron. Hay a quienes les duele mucho hablar de ellos y sienten feo. Creo que eso no debería ser, debemos estar felices porque pudimos convivir con ellos, porque pudimos pasar buenos momentos, cumplieron el tiempo que tenían que estar aquí en vida”.

Publicidad

También agregó: “que ellos sepan, donde quiera que estén, que todavía nos acordamos de ellos, que aquí está su familia y que no han dejado de ser parte de ella”, concluyó Elizabeth.