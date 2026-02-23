Familiares de una joven de 15 años, donan órganos en Torreón; 4 menores en lista de espera podrán mejorar su calidad de vida (video)

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 23 febrero 2026
    Familiares de una joven de 15 años, donan órganos en Torreón; 4 menores en lista de espera podrán mejorar su calidad de vida (video)
    Antonia “N” fue despedida entre aplausos por familiares y personal médico de la UMAE 71 del IMSS de Torreón. CORTESÍA

Se registra la primera donación multiorgánica del año en la UMAE 71 del IMSS en La Laguna

TORREÓN, COAH.- La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Torreón, concretó la primera donación multiorgánica del año gracias a la decisión altruista de la familia de una paciente de 15 años.

El coordinador Hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante del Hospital de Especialidades, doctor Hugo Francisco Ruiz Serna, informó que se procuraron dos riñones y dos córneas, lo que permitirá beneficiar a cuatro menores de la región que se encontraban en lista de espera.

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan a 66 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; autoridades activan cercos sanitarios

UNA DECISIÓN EN MEDIO DEL DOLOR

La adolescente, identificada como Antonia “N”, era originaria de Fresnillo, Zacatecas. Tras sufrir un accidente en motocicleta que le provocó traumatismo craneoencefálico, fue trasladada a la UMAE No. 71, donde fue intervenida quirúrgicamente el miércoles pasado.

Sin embargo, al no presentar evolución favorable, el viernes se confirmó muerte encefálica. En ese contexto, sus padres, Nicasio “N” y Pilar “N”, expresaron su voluntad de donar los órganos de su hija, activándose de inmediato el protocolo médico correspondiente.

Tras realizarse los estudios clínicos y pruebas de compatibilidad, se determinó que ambos riñones y las córneas eran viables para trasplante.

VALLA DE HONOR Y RECONOCIMIENTO

El sábado, el cuerpo de Antonia fue despedido entre aplausos por personal médico, familiares y derechohabientes, en una valla de honor que acompañó su traslado desde el área de terapia intensiva hasta los quirófanos, en señal de respeto y gratitud por el acto solidario.

$!Familiares tomaron la difícil decisión de donar los órganos de su hija de apenas 15 años de edad.
Familiares tomaron la difícil decisión de donar los órganos de su hija de apenas 15 años de edad. CORTESÍA

El doctor Ruiz Serna destacó que este gesto representa la primera donación de órganos de 2026 en el hospital y subrayó la trascendencia de la cultura de la donación para salvar y mejorar vidas.

CULTURA DE DONACIÓN; ESPERANZA DE VIDA

El especialista recordó que cualquier persona puede registrarse como donador voluntario de órganos y tejidos, y obtener información detallada sobre el proceso a través de los canales oficiales del IMSS.

La donación —insistió— es un acto de generosidad que transforma la pérdida en esperanza, y que permite ofrecer una segunda oportunidad a pacientes pediátricos que enfrentan enfermedades graves.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Donación De Órganos

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


IMSS

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ejército: Temor a ser descubiertos

Ejército: Temor a ser descubiertos
true

México y los riesgos después de la muerte de ‘El Mencho’
true

POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje
Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, informó sobre el despliegue de 10 mil elementos para reforzar la seguridad en Coahuila.

Blindan Coahuila con 10 mil efectivos tras operativos federales y tensiones nacionales
Las afectaciones persisten tras el caos del domingo, cuando el Ejército mexicano, en una operación en la que recibió inteligencia de Estados Unidos, abatió a un narcotraficante en México.

Vuelos de EU y Canadá siguen cancelados a Puerto Vallarta tras muerte del ‘Mencho’
El llamado permitirá a Austin Rojas entrenar bajo la metodología de Santos Laguna.

El saltillense Austin Rojas es llamado a visorías de Santos Laguna Sub-13
Japón fue uno de los primeros países en negociar para reducir los aranceles a sus exportaciones de automóviles y acero a cambio de una inversión de 550.000 millones de dólares.

Hicieron tratos con Trump para acordar aranceles más bajos. Ahora están atrapados
El uso de drones comerciales, como el DJI Mavic 3 Pro, se ha popularizado entre los grupos armados en Colombia por su rapidez y capacidad de carga.

El ejército colombiano enfrenta una nueva amenaza letal: drones baratos modificados