Familiares de una joven de 15 años, donan órganos en Torreón; 4 menores en lista de espera podrán mejorar su calidad de vida (video)
Se registra la primera donación multiorgánica del año en la UMAE 71 del IMSS en La Laguna
TORREÓN, COAH.- La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Torreón, concretó la primera donación multiorgánica del año gracias a la decisión altruista de la familia de una paciente de 15 años.
El coordinador Hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante del Hospital de Especialidades, doctor Hugo Francisco Ruiz Serna, informó que se procuraron dos riñones y dos córneas, lo que permitirá beneficiar a cuatro menores de la región que se encontraban en lista de espera.
UNA DECISIÓN EN MEDIO DEL DOLOR
La adolescente, identificada como Antonia “N”, era originaria de Fresnillo, Zacatecas. Tras sufrir un accidente en motocicleta que le provocó traumatismo craneoencefálico, fue trasladada a la UMAE No. 71, donde fue intervenida quirúrgicamente el miércoles pasado.
Sin embargo, al no presentar evolución favorable, el viernes se confirmó muerte encefálica. En ese contexto, sus padres, Nicasio “N” y Pilar “N”, expresaron su voluntad de donar los órganos de su hija, activándose de inmediato el protocolo médico correspondiente.
Tras realizarse los estudios clínicos y pruebas de compatibilidad, se determinó que ambos riñones y las córneas eran viables para trasplante.
VALLA DE HONOR Y RECONOCIMIENTO
El sábado, el cuerpo de Antonia fue despedido entre aplausos por personal médico, familiares y derechohabientes, en una valla de honor que acompañó su traslado desde el área de terapia intensiva hasta los quirófanos, en señal de respeto y gratitud por el acto solidario.
El doctor Ruiz Serna destacó que este gesto representa la primera donación de órganos de 2026 en el hospital y subrayó la trascendencia de la cultura de la donación para salvar y mejorar vidas.
CULTURA DE DONACIÓN; ESPERANZA DE VIDA
El especialista recordó que cualquier persona puede registrarse como donador voluntario de órganos y tejidos, y obtener información detallada sobre el proceso a través de los canales oficiales del IMSS.
La donación —insistió— es un acto de generosidad que transforma la pérdida en esperanza, y que permite ofrecer una segunda oportunidad a pacientes pediátricos que enfrentan enfermedades graves.