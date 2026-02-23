Familiares de una joven de 15 años, donan órganos en Torreón; 4 menores en lista de espera podrán mejorar su calidad de vida (video)

TORREÓN, COAH.- La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Torreón, concretó la primera donación multiorgánica del año gracias a la decisión altruista de la familia de una paciente de 15 años.

El coordinador Hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante del Hospital de Especialidades, doctor Hugo Francisco Ruiz Serna, informó que se procuraron dos riñones y dos córneas, lo que permitirá beneficiar a cuatro menores de la región que se encontraban en lista de espera.

UNA DECISIÓN EN MEDIO DEL DOLOR

La adolescente, identificada como Antonia “N”, era originaria de Fresnillo, Zacatecas. Tras sufrir un accidente en motocicleta que le provocó traumatismo craneoencefálico, fue trasladada a la UMAE No. 71, donde fue intervenida quirúrgicamente el miércoles pasado.