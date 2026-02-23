Aumentan a 66 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; autoridades activan cercos sanitarios

Coahuila
/ 23 febrero 2026
    La Secretaría de Salud activó cercos sanitarios y brigadas de vacunación en colonias donde se detectan casos sospechosos de sarampión. VANGUARDIA

Coahuila registra 66 casos probables de sarampión, siete más que en el reporte previo; autoridades mantienen cerco sanitario y campaña activa de vacunación

La Secretaría de Salud Federal actualizó el reporte de monitoreo del sarampión en México, revelando que en Coahuila la cifra de casos probables ascendió a 66 al corte del último reporte con fecha del 20 de febrero. Este dato representa un incremento de siete nuevos casos sospechosos respecto al reporte previo del 19 de febrero, cuando se contabilizaban 59 personas bajo investigación.

TE PUEDE INTERESAR: Ssa reporta casi 2 millones de vacunas contra sarampión en una semana; suma 18.2 millones en 2025-2026

Ante la detección de un caso sospechoso, las autoridades de la Secretaría de Salud Estatal activan un cerco sanitario. De acuerdo con información oficial, el protocolo establece que la persona afectada debe permanecer en aislamiento domiciliario, suspendiendo sus actividades escolares o laborales.

Asimismo, la Secretaría de Salud realiza brigadas que consisten en un barrido en el domicilio del paciente y en cinco cuadras a la redonda para identificar síntomas en los vecinos y aplicar vacunas a quienes carezcan de ellas.

Respecto al sector educativo, la Secretaría de Educación de Coahuila confirmó que no se suspenderán las clases. Sin embargo, en los planteles donde se identifiquen casos probables, se exigirá el uso obligatorio de cubrebocas para todo el personal y alumnado como medida preventiva. Hasta el momento, el estado mantiene únicamente dos casos confirmados y ninguna defunción.

PANORAMA NACIONAL

El rebrote de sarampión ha colocado a México como el país con el mayor número de contagios en América. Al corte del 20 de febrero, la cifra oficial de casos acumulados confirmados en territorio nacional alcanzó los 4,192, de los cuales cuatro personas han fallecido. Estos decesos se han registrado en los estados de Tlaxcala, Durango, Ciudad de México y Jalisco, con un fallecimiento en cada entidad.

VACUNACIÓ Y GRUPOS VULNERABLES

Los datos epidemiológicos señalan que el virus está impactando principalmente a la población infantil.

El grupo de edad con el mayor número de registros es el de niños de 1 a 4 años, seguido por el rango de 5 a 9 años y, en tercer lugar, los menores de un año.

Para frenar la propagación, las autoridades mantienen activa la campaña de vacunación en todo Coahuila. Las dosis están disponibles en hospitales generales y centros de salud, además de contar con módulos móviles desplegados en puntos estratégicos del estado para facilitar el acceso a la inmunización.

