Federación redujo drásticamente gasto para VIH-SIDA, señala activista de Saltillo

El Gobierno Federal redujo drásticamente el Fondo de Salud para el Bienestar, que tenía partidas para atender a pacientes con VIH y cánceres; al iniciar el actual sexenio operaba con 102 mil millones de pesos anuales y el año pasado solo aplicaron 52 mdp, ignorándose cuánto ejercen este 2023.

Aída García Badillo, dirigente de EUX Arte y SIDA, cuestionó los recortes en salud, pues las personas fallecen por falta de tratamientos. En el caso del VIH-SIDA, los medicamentos implican un gasto cercano a los 33 mil pesos mensuales que la mayor parte de las personas contagiadas no pueden pagar.

El Fondo de Salud para el Bienestar, antes llamado Fondo de Gastos Catastróficos, atendía a pacientes que contrajeron el virus y con cáncer, pero prácticamente desapareció y el problema se agravó con la pandemia del coronavirus porque las autoridades sanitarias federales se desentendieron de la lucha contra el SIDA.

“A esto se le suma la crisis por desabasto de medicamento que tenemos en todo el país. De aquí se van a divertir a Nuevo León y de allá regresan infectados. Aquellas personas que conocí en los ochentas, en los noventas, que se infectaron de VIH-SIDA lograron sobrevivir hasta esta época, pero los niños infectados en esos años no lograron sobrevivir hasta esta época, porque los retrovirales son altamente fuertes”.

“Por ejemplo, una vecina está infectada, su marido ya murió de VIH-SIDA y dos de sus hijos tienen VIH, ellos tienen medicamento, pero les falta alimento, no les dan trabajo”.

El desabasto de medicamentos inició en el actual sexenio federal porque se redujeron los presupuestos de todo. Por ejemplo, para Tabasco asignaron 280 mil mdp para obra pública y para Coahuila 2 mil mdp y una de las partidas de donde tomaron dinero fue en salud.

“El dinero es el mismo, nada más lo mueven de un lugar para otro. Ese dinero se fue para obra en Tabasco, pero no para la salud de los coahuilenses... si no invierten un peso en un condón, ¿cómo van a invertir en un medicamento que cuesta 33 mil pesos?, así que estamos en una pandemia, no tengo la menor duda, son como 4 medicamentos que deben tomar diarios, antes eran 26 pastillas”.

Añadió que la pandemia del COVID-19 es una variante del mismo virus, como lo es el virus del herpes, lo que es preocupante porque cuando una pandemia se fusiona con otra, se generan virus más resistentes a los medicamentos.

“Se transmite una cepa más resistente, entonces la gente que se infecte tiene menos posibilidades de sobrevivir. Un medicamento sigue siendo carísimo, si ganas 150 pesos diarios y no tienes sistemas de salud, el destino de mucha gente es morir y el trabajo sexual es incontrolable en Coahuila, lo que lleva a una cadena de transmisión”, lamentó.