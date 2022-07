Feria de Saltillo: niña sufrió ‘machucón’ de dedos en juego, no tiene fracturas ni lesiones graves

Una menor de 5 años sufrió un “machucón” en uno de los juegos mecánicos de La Feria de Saltillo y de acuerdo con el comité organizador, se trató de un accidente menor que ocurrió mientras que la niña se colocaba un cinturón de seguridad, previo a que se pusiera en marcha el juego mecánico.

El incidente se dio alrededor de las 11 de la noche del 26 de julio y de acuerdo con la presidencia de La Feria, se le brindó atención médica inmediata, trasladándola a un hospital privado al norte de Saltillo dado que los juegos mecánicos de la proveeduría de Espectaculares García cuentan con seguro de gastos médicos mayores.

Ahí se le practicaron algunas radiografías, a través de las que se logró conocer que la menor no sufrió fracturas ni lesiones graves en sus dedos.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Menor de 5 años resulta lesionada en juego de la Feria

“El accidente no pasó a mayores, no tuvo consecuencias graves, incluso nos dicen que no llegó a machucón, fue algo leve, una raspadura, se le tomaron radiografías, no hay ningún tipo de fractura, la niña salió en media hora, no está hospitalizada y los padres agradecieron mucho las atenciones que tuvimos para con su hija”, comentó uno de los miembros del consejo de La Feria.

Por su parte, la jefatura de paramédicos de la Cruz Roja de Saltillo a cargo de Juan Carlos Rocha informó a VANGUARDIA que la menor recibió atención previa por parte de elementos de la Cruz Verde, quienes le pusieron un vendaje antes de que fuera trasladada a un hospital privado.