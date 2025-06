Saltillo: denuncia padre malos tratos de Pronnif, tras presunta sustracción de su hija

El padre de una menor cuya separación se dio a raíz de una aparente determinación de la jueza familiar Cristina Aguirre en Saltillo, ahora denunció que en la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, recibió malos tratos y omisiones de información con la que pretende defender su caso.

Fue durante la última semana cuando Federico Guardiola, padre de la menor quien reside en la vecina ciudad de Monterrey, se dio cita a las dependencias de Coahuila, luego de que la menor no le fue devuelta a raíz de la determinación judicial.

De acuerdo con el padre, esta determinación se emitió alrededor de una serie de omisiones sobre las señales de violencia de la madre, quien luego de realizar su convivencia decidió no retornar a la niña a finales del mes de mayo.

Luego de denunciar que ante el acto que no le fue notificado formalmente, el padre acudió a la Pronnif para recuperar algunas de las pruebas psicológicas que resultaron de la evaluación a la menor, para integrar un nuevo procedimiento legal.

“Acudí con la subprocuradora Gabriela Ramos y no me quisieron dar el expediente y solo recibí malos tratos. Ella me dijo que solo era mi versión y yo le expliqué que quien analizó a la niña fue alguien de ahí a quien le mencionó que le habían pegado. Me hizo malos tratos y me dijo que qué más quería porque ella estaba trabajando”, dijo.

En ese sentido, el padre de la menor dijo que los archivos los está integrando, mientras se encuentra a la espera de que su defensor público, quien no promovió amparos ni le otorgó guía de posteriores actos, le apruebe el seguir representándolo.

“De hecho, estas pruebas que ahora estoy recopilando, se suponía que ya estaban en el expediente, pero el defensor me dice que tenía que ir yo, porque él no podía ir”, indicó.

Sin éxito en su visita a las dependencias de la familia, Federico Guardiola menciona que acudió a las oficinas del DIF municipal, donde le mencionaron, al igual que como VANGUARDIA documentó otro caso, “que en las dependencias” existe mucha corrupción, pero que por su parte, actuarían con objetividad.

Hasta hoy, el padre, quien ya levantó una denuncia por sustracción de la menor, misma que ya fue ratificada, dice que la preocupación prevalece, pues han pasado casi dos semanas en que no ha visto a su hija, quien durante varios años estuvo permanentemente con él y únicamente fines de semana con su madre, ni tampoco ha sabido noticia alguna de ella.

“Eso es lo que me preocupa, que la niña no ha sabido nada de mí, no sé si esté llorando, si esté recibiendo maltrato”, expresó Federico.