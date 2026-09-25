FGE reitera cero tolerancia a bandas que operen en Coahuila: ‘busquen otro lugar, porque aquí serán detenidos’

El funcionario sostuvo que la instrucción es mantener una política firme contra quienes busquen delinquir en la entidad, postura que, dijo, coincide con la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

TORREÓN, COAH.- El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez , reiteró en Torreón que en Coahuila habrá una respuesta contundente contra cualquier grupo delictivo, nacional o extranjero, que pretenda instalarse o realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad, el patrimonio o la integridad de la población.

“Cualquier banda, sea extranjera o nacional, que le pase por la mente querer venir a delinquir y poner en riesgo la vida e integridad de los coahuilenses, que busque otro lugar, porque aquí serán detenidos”, advirtió.

Fernández Montañez señaló que las autoridades mantienen vigilancia sobre la presencia de grupos de origen extranjero que presuntamente operan en municipios como Torreón y Saltillo mediante esquemas de préstamos de dinero con condiciones abusivas.

Explicó que se tiene conocimiento de casos en los que se ofrecen cantidades de efectivo de manera aparentemente sencilla, pero posteriormente se exigen pagos e intereses desproporcionados que dificultan a los deudores liquidar los compromisos adquiridos.

De acuerdo con el fiscal, ya existen denuncias relacionadas con estas prácticas y la autoridad estatal mantiene abiertas las investigaciones correspondientes.

“Prestan un peso y cobran diez”, ejemplificó, al señalar que detrás de algunos de estos esquemas también pueden presentarse amenazas, presiones o conductas que podrían constituir extorsión.

El titular de la Fiscalía General del Estado exhortó a la ciudadanía a evitar recurrir a este tipo de financiamientos, particularmente cuando no existe claridad sobre las condiciones del préstamo, los intereses o la identidad de quienes ofrecen el dinero.