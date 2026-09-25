FGE reitera cero tolerancia a bandas que operen en Coahuila: ‘busquen otro lugar, porque aquí serán detenidos’

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    FGE reitera cero tolerancia a bandas que operen en Coahuila: ‘busquen otro lugar, porque aquí serán detenidos’
    Federico Fernández Montañez afirmó que quienes busquen delinquir en Coahuila serán detenidos. CORTESÍA

Autoridades mantienen vigilancia sobre grupos de origen extranjero que presuntamente operan en Torreón y Saltillo

TORREÓN, COAH.- El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, reiteró en Torreón que en Coahuila habrá una respuesta contundente contra cualquier grupo delictivo, nacional o extranjero, que pretenda instalarse o realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad, el patrimonio o la integridad de la población.

El funcionario sostuvo que la instrucción es mantener una política firme contra quienes busquen delinquir en la entidad, postura que, dijo, coincide con la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

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“Cualquier banda, sea extranjera o nacional, que le pase por la mente querer venir a delinquir y poner en riesgo la vida e integridad de los coahuilenses, que busque otro lugar, porque aquí serán detenidos”, advirtió.

Fernández Montañez señaló que las autoridades mantienen vigilancia sobre la presencia de grupos de origen extranjero que presuntamente operan en municipios como Torreón y Saltillo mediante esquemas de préstamos de dinero con condiciones abusivas.

Explicó que se tiene conocimiento de casos en los que se ofrecen cantidades de efectivo de manera aparentemente sencilla, pero posteriormente se exigen pagos e intereses desproporcionados que dificultan a los deudores liquidar los compromisos adquiridos.

De acuerdo con el fiscal, ya existen denuncias relacionadas con estas prácticas y la autoridad estatal mantiene abiertas las investigaciones correspondientes.

“Prestan un peso y cobran diez”, ejemplificó, al señalar que detrás de algunos de estos esquemas también pueden presentarse amenazas, presiones o conductas que podrían constituir extorsión.

El titular de la Fiscalía General del Estado exhortó a la ciudadanía a evitar recurrir a este tipo de financiamientos, particularmente cuando no existe claridad sobre las condiciones del préstamo, los intereses o la identidad de quienes ofrecen el dinero.

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Subrayó que las personas que enfrenten alguna situación de este tipo deben acercarse a las autoridades y presentar la denuncia, pues algunas de las conductas utilizadas para exigir los pagos pueden configurar delitos.

Fernández Montañez aseguró que combatir estas prácticas también forma parte de las acciones encaminadas a preservar la tranquilidad en Coahuila y evitar que organizaciones delictivas encuentren espacios para operar bajo actividades aparentemente comerciales.

Finalmente, pidió a quienes hayan sido víctimas de amenazas, cobros abusivos o extorsiones relacionadas con estos préstamos tener confianza en las instituciones y proporcionar información que permita investigar y proceder legalmente contra los responsables.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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