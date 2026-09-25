Madre denuncia agresiones contra su hijo en anexo de Saltillo; exhiben video donde es sometido

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Saltillo
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    Madre denuncia agresiones contra su hijo en anexo de Saltillo; exhiben video donde es sometido
    Erick Daniel presenta hematomas considerables en el área del rostro tras las agresiones sufridas al interior del centro de rehabilitación. CORTESÍA

Blanca Esthela N. acusa que su hijo sufrió agresiones físicas y fue obligado a realizar trabajos forzados a cambio de 250 pesos semanales en el centro ‘Alegría de Vivir’

Integrantes del centro de rehabilitación “Alegría de Vivir” fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntas lesiones y explotación laboral en perjuicio de un interno que permaneció cerca de siete años en el lugar.

Blanca Esthela “N”, madre del afectado, acudió a la Unidad de Atención Inmediata de la FGE para presentar formalmente la denuncia, registrada bajo el número de acta 10435/SAL/UAI/2026.

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La mujer exige que se investigue al encargado del centro, identificado como Pedro “N”, alias “El Winnie”, a quien señala directamente de haber ordenado a otros integrantes del anexo las agresiones contra su hijo.

Como parte de las evidencias de la denuncia, la familia cuenta con un video grabado al interior del inmueble ubicado en la colonia La Madrid. En las imágenes se observa a Erick Daniel “N” sometido por varias personas.

De acuerdo con el señalamiento de su madre, el joven ingresó por voluntad propia al centro de rehabilitación debido a problemas relacionados con el consumo de adicción.

La denunciante explicó que su hijo permaneció cerca de siete años en el lugar y que, debido a que contaba con estudios truncos de Enfermería, era puesto a atender a otros internos y a administrarles medicamentos.

$!Marcas de golpes y raspones múltiples quedaron plasmadas en la espalda del afectado como constancia de la golpiza denunciada ante la Fiscalía.
Marcas de golpes y raspones múltiples quedaron plasmadas en la espalda del afectado como constancia de la golpiza denunciada ante la Fiscalía. CORTESÍA

Además, aseguró que durante su permanencia en el anexo también era obligado a preparar alimentos, salir a la calle para vender donas y participar en la instalación de escenarios durante eventos.

Según la madre del afectado, por estas actividades recibía 250 pesos a la semana.

La madre sostuvo que durante su estancia el joven fue víctima de constantes agresiones físicas en las que participaron más de siete personas y que le dejaron secuelas de consideración.

Entre las afectaciones visibles destacan hematomas en los ojos y severas escoriaciones en la espalda y el torso; asimismo, señaló que sufrió una lesión en el área genital que le dificulta acudir al baño y un traumatismo en la tráquea que le impide ingerir alimentos con normalidad.

“A mi hijo lo dejaron muy dañado y lesionado el tiempo que estuvo en el centro de ayuda, que fueron cerca de siete años”, dijo la denunciante.

El anexo “Alegría de Vivir” se encontraba ubicado anteriormente en la colonia La Madrid, pero, de acuerdo con la información proporcionada por la denunciante, fue clausurado luego de que ocurriera la muerte de un interno hace más de un año.

Actualmente, señaló, el centro se encuentra reubicado en la colonia Morelos.

La denuncia quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que deberá realizar las investigaciones correspondientes para determinar lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

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