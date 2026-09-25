Agencia de inteligencia danesa advierte que Rusia podría atacar a un país miembro de la OTAN, para interrumpir apoyo a Ucrania

El Servicio de Inteligencia de Defensa danés emitió la advertencia más contundente hasta la fecha por parte de un aliado de la OTAN sobre un “riesgo bajo pero creciente” de que Rusia despliegue un pequeño número de tropas en un país vecino o dispare armas de largo alcance contra la infraestructura que da servicio a Ucrania.

Rusia podría enviar tropas terrestres y armamento para llevar a cabo un ataque limitado contra un país miembro de la OTAN en los próximos meses, advirtió el jueves la agencia de inteligencia danesa.

“Un ataque militar limitado sería una medida desesperada por parte de Rusia y, al igual que la intensificación de los ataques híbridos, podría tener lugar en los próximos meses”, advirtió la agencia de inteligencia, denominada FE.

El jefe de la FE, Thomas Ahrenkiel, dijo que Moscú podría intentar usar la excusa de proteger a las minorías rusas en otros países como razón para desplegar sus tropas, que podrían operar sin llevar la insignia del Kremlin.

En los años previos al lanzamiento de la invasión a gran escala de 2022, empleó tácticas similares en las zonas de Ucrania controladas por Rusia.

Moscú incluso podría intentar orquestar una operación de falsa bandera en la que sus soldados utilizarían drones de fabricación ucraniana para atacar a un miembro de la OTAN.

“El objetivo no es apoderarse del país, sino dividir la OTAN”, dijo Ahrenkiel.

Además de las operaciones militares directas, la FE advirtió que es probable que Rusia intensifique su guerra híbrida contra Occidente.

Moscú ya ha sido acusada de cortar cables submarinos cruciales en Europa y de un intento de ataque con drones contra el aeropuerto alemán de Leipzig/Halle , lo que ha llevado a los miembros de la Unión Europea a pedir nuevas sanciones contra Rusia.

Los servicios de inteligencia daneses afirmaron que los próximos ataques híbridos rusos tendrían “mayores consecuencias para los países objetivo que en el pasado”.

Los ataques híbridos también podrían ir más allá de simplemente atacar la infraestructura y “conllevarían un alto riesgo de víctimas”, advirtió la FE.

“Rusia está bajo presión y no está logrando sus objetivos. Por eso están atacando el apoyo que se le brinda a Ucrania”, declaró el ministro de Defensa danés, Jeppe Bruus.

El Kremlin ha negado reiteradamente cualquier implicación en operaciones de guerra híbrida o sabotaje contra países de la OTAN.

Dinamarca, un país de 6 millones de habitantes, advirtió finalmente que a Rusia le llevaría unos seis meses librar una guerra local contra un país vecino perteneciente a la OTAN y dos años para suponer una amenaza creíble para la región.

Según la FE, Rusia tardaría tan solo cinco años en recuperarse de la invasión de Ucrania y librar una guerra a gran escala en Europa.