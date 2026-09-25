POLITICÓN: AHMSA, sin garantías ni acuerdos para concretar su venta

I. FOTO DE UNIDAD El Consejo Político Municipal del PRI, celebrado ayer en Ramos Arizpe, tuvo un mensaje cuidadosamente acomodado: unidad. En la mesa aparecieron el alcalde Tomás Gutiérrez, Chema Morales como delegado del partido y la diputada Edna Dávalos, quien mantiene una presencia territorial constante en el distrito que representa y que incluye el industrioso municipio. Nadie quiso dejar espacio para el rumor sobre fracturas cuando ya se habla de la elección de 2027. La fotografía cumplió su propósito: todos juntos, todos sonrientes y cada cual en su sitio. En política, sin embargo, las fotos de familia suelen tomarse precisamente cuando comienzan las preguntas sobre la herencia. II. EL PAQUETE La escena parece confirmar la versión que contamos semanas atrás: Jericó Abramo Masso habría renunciado a “otras aspiraciones”, a cambio de abrirle la ruta de la reelección a su cuñado, Tomás Gutiérrez. La reunión no prueba el arreglo, pero tampoco apaga el rumor. El PRI ya acomoda sus piezas y la continuidad del alcalde está en el tablero. Falta ver si el paquete pesará más que las encuestas y, sobre todo, que el ánimo ciudadano. Porque las candidaturas pueden negociarse arriba, pero los votos todavía se cuentan abajo.

III. ESTÁ CANTADO No hacía falta ser particularmente perspicaz para anticipar –como lo hemos hecho repetidamente en este espacio– que la subasta de AHMSA, programada para hoy, fracasará una vez más. Y es que todo mundo daba ayer por descontado que, tal como ocurrió en febrero, no habría condiciones para concretar la venta de la acerera. ¿El principal obstáculo para ello? Hasta ayer no existía ninguna confirmación de que alguno de los seis postores “precalificados” hubiera depositado la garantía de seriedad exigida por la convocatoria emitida por el síndico de la Quiebra, Víctor Manuel Aguilera, con el aval de la titular del Juzgado que lleva el caso de concurso mercantil. IV. NO CEDEN Un segundo elemento es que los acreedores financieros tampoco habían dado señales de ceder a que los activos con los cuales están garantizados los créditos que en su momento firmaron con el equipo de Alonso Ancira se consideren como parte del paquete de venta. No es casual que, por eso mismo, desde ayer comenzara a mencionarse en diversas publicaciones la posibilidad de una “subasta abierta”. Habrá que ver qué pasa hoy, aunque nadie confía en que se registre una sorpresa.

V. ATRASO I Dicen los enterados que lo ocurrido este mes en la Escuela de Idiomas de la UAdeC ya puede bautizarse como una “tradición”: le están retrasando el pago a quienes integran la planta docente. A la fecha, nos comentan, hay profesores que están esperando aún el pago que debieron hacerles la quincena del Grito... pero resulta que, como les pagan con cheques –como si aún viviéramos en el siglo pasado–, la explicación que el director, Hernán Valdés Ramos, le da a sus profesores es que no hay nadie en Rectoría que firme sus pagos, ya que el tesorero, Evaristo Alférez, anda fuera de la ciudad. VI. ATRASO II Todavía falta preguntarle a Valdés Ramos si fue el tesorero quien hizo maletas sin dejar sus pendientes resueltos o si fue él mismo quien no metió a tiempo los trámites de pago. Porque hay quienes dudan del primero. Fuere como fuere, lo curioso es que estas cosas ocurren con insana frecuencia en la Escuela de Idiomas... pero sólo desde que Valdés Ramos llegó a la Dirección. A ver si no se le junta el descontento del personal que dirige con el de las autoridades universitarias... Claro: si es que ya están enteradas.

VII. ¿DESCARRILADOS? Ahora que ya se legisló que quienes aspiren a ser gobernadores de los estados o presidente de la república no pueden tener doble nacionalidad, dicen los que le entienden a los intríngulis de la grilla morenista que el principal ganador de este episodio, en lo que respecta a Coahuila, es el dirigente nacional del SNTE y senador guinda Alfonso Cepeda Salas. Y es que a estas alturas, los principales contendientes en esta carrera, los también senadores Luis Fernando Salazar y Cecilia Guadiana, habrían quedado fuera de la competencia, el primero por su desliz en contra de un periodista y la segunda por efectos de la reforma mencionada. VIII. ¿BENEFICIARIOS? Curiosamente, hay quienes dicen que en el negocio de enfrente, es decir, en el búnker tricolor de Coss, nada generaría mayor celebración que ver al “Paisano” Cepeda convertido en candidato morenista, pues lo consideran el más débil de los posibles contendientes... Falta mucho para que se defina formalmente a los competidores, pero al menos en el establo guinda, según dicen algunos, las cosas ya se van aclarando. ¿Será?