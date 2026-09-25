Avanza subasta de AHMSA entre el nerviosismo y esperanza de extrabajadores de Monclova

Como se tenía previsto, la audiencia de subasta inició a la hora programada, mientras afuera del recinto sede en el Poder Judicial de la Federación, los gritos de “¡Justicia!” y “¡Sí se puede!” acompañan la espera de los obreros, quienes reclaman una salida al conflicto laboral y económico que ha golpeado a sus familias y a la Región Centro de Coahuila.

CIUDAD DE MÉXICO.— La posibilidad de que Altos Hornos de México ( AHMSA ) y Minera del Norte (Minosa) encuentren comprador mantiene este viernes a unos 45 trabajadores entre el nerviosismo y la esperanza, mientras se desarrolla la subasta iniciada a las 10:00 horas en el Poder Judicial de la Federación, en la capital del país.

La audiencia está a cargo de la jueza Ruth Haggi Huerta, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles. Al corte de esta información, sigue sin confirmarse si alguno de los seis postores calificados cubrió la garantía de seriedad de 56 millones 368 mil dólares.

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral, afirmó que la convocatoria ofrece mayores posibilidades de venta que la de febrero, declarada desierta. Explicó que los acreedores garantizados interesados pueden participar como postores sin cubrir ese respaldo financiero.

Entre ellos mencionó a Cargill, Afirme, Caterpillar, Petróleos Mexicanos, Unifin y Tubacero.

La presencia de directivos de Pemex alentó a los trabajadores, aunque no implica que la petrolera haya presentado una oferta ni que se le hayan adjudicado los activos.

La asistencia de los directivos cobra relevancia por la condición de Pemex como acreedor garantizado, lo que le permite intervenir en el proceso para defender sus intereses. De acuerdo con la explicación de Torres Ávalos, tendría la posibilidad de participar como comprador bajo las condiciones de la convocatoria.

Para los obreros, esa posibilidad alimenta la esperanza de una solución; sin embargo, asistir a la audiencia no equivale a comprometer recursos ni a anunciar la reactivación de la acerera.

Alfredo Reyna, integrante del Grupo de Defensa, consideró que Pemex representaría una mayor garantía para los obreros. Señaló que la paralización de las empresas ha reducido las oportunidades de empleo y la solvencia de las familias en Monclova y alrededores.

De acuerdo a Reyna, alrededor de 90 trabajadores han fallecido durante este periodo. También refirió separaciones familiares y la salida de habitantes hacia otras entidades y Estados Unidos en busca de trabajo.

Juan Lucio expresó su esperanza de que se concrete la venta. “Si no fuera así, no sabríamos qué va a pasar”, manifestó antes del inicio de la audiencia.

Al recinto ingresaron Ismael Leija Escalante, líder del Sindicato Democrático, el abogado Mario Pérez Muñoz y cuatro representantes del Grupo de Defensa Laboral.