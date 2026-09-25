Saltillo Soccer vs Héroes de Zaci: Coyotes buscan levantarse en casa en la Liga Premier

Saltillo Soccer vuelve al Estadio Olímpico Francisco I. Madero con la misión de recuperar terreno en la Liga Premier Serie A. Los Coyotes recibirán este sábado a Héroes de Zaci FC, en la Jornada 5 de la Temporada 2026-2027, después de un arranque que ha combinado buenas respuestas con dos goleadas en contra. El equipo dirigido por Joel de León marcha con seis puntos tras cuatro partidos: venció 3-2 a Real Apodaca y 2-0 a Correcaminos UAT II, mientras que perdió 4-1 frente a La Tribu de Ciudad Juárez y, en su presentación más reciente de Liga Premier, cayó 4-1 ante FC Santiago. Ese balance lo mantiene en la novena posición, con siete goles a favor y 10 recibidos.

La derrota en Nuevo León cortó una racha de dos victorias consecutivas en Liga, aunque Saltillo recuperó confianza a media semana al imponerse 3-2 a Santos Laguna en la Copa Promesas. El resultado no cuenta para la clasificación de la Serie A, pero permite a la plantilla llegar con ritmo competitivo antes de reencontrarse con su afición. Enfrente estará un Héroes de Zaci que todavía no conoce la victoria en la campaña. El conjunto mexiquense ha disputado tres encuentros porque tiene pendiente su duelo de la Jornada 1 ante Correcaminos: perdió 3-0 contra Santiago FC, empató 1-1 en su visita a Vaqueros de Reynosa y viene de caer 2-0 ante Mineros de Fresnillo. Su producción hasta ahora es de un gol marcado y seis recibidos.

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Para Saltillo, el choque aparece como una oportunidad de aprovechar la localía y volver al balance positivo antes de visitar a Mineros de Fresnillo en la siguiente fecha. Los Coyotes ya demostraron que pueden responder en casa con el 2-0 sobre Correcaminos, aunque el reto estará en recuperar solidez defensiva después de permitir ocho tantos en sus dos derrotas. El Saltillo Soccer vs Héroes de Zaci está programado para este sábado a las 4 de la tarde, en el Estadio Olímpico Francisco I. Madero, duelo que podrá verse a través de transmisión en vivo por la plataforma de Facebook.