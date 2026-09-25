Saltillo Soccer vs Héroes de Zaci: Coyotes buscan levantarse en casa en la Liga Premier

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Saltillo Soccer vs Héroes de Zaci: Coyotes buscan levantarse en casa en la Liga Premier
    Saltillo Soccer regresa al Estadio Olímpico con seis puntos y la misión de reencontrarse con el triunfo ante Héroes de Zaci. FOTO: SALTILLO SOCCER

La Doble S recibe a un rival que aún no gana en la campaña, con la oportunidad de recuperar terreno tras el tropiezo sufrido ante Santiago FC

Saltillo Soccer vuelve al Estadio Olímpico Francisco I. Madero con la misión de recuperar terreno en la Liga Premier Serie A.

Los Coyotes recibirán este sábado a Héroes de Zaci FC, en la Jornada 5 de la Temporada 2026-2027, después de un arranque que ha combinado buenas respuestas con dos goleadas en contra.

El equipo dirigido por Joel de León marcha con seis puntos tras cuatro partidos: venció 3-2 a Real Apodaca y 2-0 a Correcaminos UAT II, mientras que perdió 4-1 frente a La Tribu de Ciudad Juárez y, en su presentación más reciente de Liga Premier, cayó 4-1 ante FC Santiago. Ese balance lo mantiene en la novena posición, con siete goles a favor y 10 recibidos.

https://vanguardia.com.mx/deportes/beisbol/padres-de-san-diego-estan-en-playoffs-mlb-2026-que-equipos-ya-amarraron-la-postemporada-HE23724461

La derrota en Nuevo León cortó una racha de dos victorias consecutivas en Liga, aunque Saltillo recuperó confianza a media semana al imponerse 3-2 a Santos Laguna en la Copa Promesas.

El resultado no cuenta para la clasificación de la Serie A, pero permite a la plantilla llegar con ritmo competitivo antes de reencontrarse con su afición.

Enfrente estará un Héroes de Zaci que todavía no conoce la victoria en la campaña.

El conjunto mexiquense ha disputado tres encuentros porque tiene pendiente su duelo de la Jornada 1 ante Correcaminos: perdió 3-0 contra Santiago FC, empató 1-1 en su visita a Vaqueros de Reynosa y viene de caer 2-0 ante Mineros de Fresnillo. Su producción hasta ahora es de un gol marcado y seis recibidos.

Instagram

Para Saltillo, el choque aparece como una oportunidad de aprovechar la localía y volver al balance positivo antes de visitar a Mineros de Fresnillo en la siguiente fecha.

Los Coyotes ya demostraron que pueden responder en casa con el 2-0 sobre Correcaminos, aunque el reto estará en recuperar solidez defensiva después de permitir ocho tantos en sus dos derrotas.

El Saltillo Soccer vs Héroes de Zaci está programado para este sábado a las 4 de la tarde, en el Estadio Olímpico Francisco I. Madero, duelo que podrá verse a través de transmisión en vivo por la plataforma de Facebook.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Previa

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Liga Premier
Saltillo Soccer

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La consecuencia: ley antimemes

La consecuencia: ley antimemes
NosotrAs: Prostitución y control social, el caso de Matilde Mora

NosotrAs: Prostitución y control social, el caso de Matilde Mora
Cofepris otorgó el registro sanitario al medicamento Lenacapavir, el cual es indicado para la PrEP contra el VIH a través de una inyección semestral.

Cofepris autoriza Lenacapavir, la primera profilaxis semestral contra VIH, en México
El conductor de una ambulancia del IMSS en presunto estado de ebriedad chocó varios vehículos y atropelló a un joven en calles de la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

VIDEO | Conductor de ambulancia del IMSS, presuntamente ebrio, deja un lesionado en CDMX
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Actualmente el servicio de compra se encuentra temporalmente suspendido.

Monte de Piedad: ¿cómo comprar joyas y relojes en remate por internet?
Fiesta. La pareja eligió el blanco para su boda y recibió los aplausos de los seguidores que esperaron su salida del recinto.

¡Ya son marido y mujer! Dove Cameron y Damiano David celebran su boda en la Toscana
Isaac Paredes y Jonathan Aranda (foto) alcanzaron en 2026 una combinación inédita para peloteros nacidos en México.

Paredes y Aranda hacen historia para el beisbol mexicano en Grandes Ligas