Fracasa proyecto de cableado subterráneo en Parras; reaparece contaminación visual

PARRAS, COAH.- Desde 2011 inició en el Centro Histórico de Parras de la Fuente, Coahuila, un programa de alto impacto para la instalación de cableado subterráneo, impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de mejorar la imagen urbana del Pueblo Mágico y proteger su patrimonio arquitectónico.

Como parte del proyecto, se realizaron excavaciones profundas para la colocación de líneas eléctricas y transformadores en diversas vialidades del primer cuadro de la ciudad, entre ellas Heroico Colegio Militar, Ramos Arizpe, Plaza del Reloj, Reforma, Allende y Bravo.

En una primera etapa se retiraron postes y cableado aéreo, con la finalidad de preservar la estética del Centro Histórico y evitar afectaciones a monumentos catalogados.

Sin embargo, actualmente empresas de televisión por cable y telefonía han vuelto a saturar la parte alta de las calles con tendido aéreo para la prestación de sus servicios a negocios y domicilios, lo que ha generado nuevamente contaminación visual en la zona.

Desde 2012 se estableció la prohibición de instalar nuevas líneas aéreas en el Centro Histórico; no obstante, esta disposición no se ha cumplido de manera estricta.

Al respecto, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Francisco Moreno, señaló que retirar el cableado resulta complejo, ya que en ocasiones las empresas argumentan que se trata de un servicio esencial para la población. Explicó además que el proyecto de cableado subterráneo no pudo concluirse debido a la falta de recursos federales, ya que requería inversión conjunta de los tres órdenes de gobierno y la participación de las compañías proveedoras.

Por su parte, el director de Desarrollo Urbano e Infraestructura municipal, Jorge Alberto Salazar, informó que se han enviado notificaciones a las empresas cableras para que regularicen sus instalaciones y eviten mayor afectación visual en el Centro Histórico.

Indicó que en algunos casos intervienen también dependencias como Protección Civil y Ecología, y aseguró que el Ayuntamiento continuará trabajando para impedir nuevas instalaciones aéreas en la zona protegida. Añadió que el municipio adquirió una bobinadora para ordenar y compactar cables en colonias, como parte de las acciones para reducir la contaminación visual.