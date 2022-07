TE PUEDE INTERESAR: En Coahuila la mayoría de delitos por trata proviene desde casa: FGE

A lo qué agregó que “Coahuila necesita un futuro mejor y seguramente Morena se lo va a dar a partir del 23, ahorita tenemos que nombrar al coordinador de los esfuerzos de la 4T, pero después en el futuro en febrero vendrá el aspecto electoral de Coahuila. Recuerden: serenos que el enemigo no está aquí, hasta a mí me han llegado colazos, pero yo aguanto vara no se apuren, pero ya no se pelean internamente por favor”, sentenció.

Horas después de este video del senador, el subsecretario de seguridad, se refirió a Guadiana como “un candidato a modo” y señaló que “nosotros no andamos simulado ser oposición, nosotros vamos de frente y eso la gente lo está viendo muy bien por eso en todas las encuestas vamos arriba”, aseguró Mejía.