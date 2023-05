Fraude en Action School de Saltillo: más de 10 familias se quedaron sin escuela para sus hijos

Por lo menos una decena de familias se vieron afectadas por un presunto fraude cometido por el Centro de Aprendizaje Cristiano Action School en Saltillo que se promovía como un colegio educativo que ofrecía programas de kinder, primaria y secundaria sin estar incorporado a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Padres y madres de familia denunciaron que más de 30 niños y niñas no cuentan con certificado de estudios ni boleta de calificaciones pese a que realizaron tareas, actividades y acudieron todos los días a clases presenciales, incluso con uniforme escolar.

Los afectados son miembros de la iglesia Amistad Saltillo y de acuerdo con los quejosos, la pastora Alma Ordaz fue quien se encargó de convencer a las familias para que inscribieran a sus hijos en el Centro de Aprendizaje Cristiano, donde les ofrecían un plan de estudios basado en valores del humanismo cristiano.

Los padres de familia no se percataron de que este era solamente un centro de apoyo educacional y no una escuela formativa con validez académica; hoy los alumnos presentan retraso en sus niveles de aprendizaje.

“Hay muchas irregularidades que se presentaron, nos dimos cuenta porque varios padres de familia se empezaron a salir de la escuela, dejaron de llevar a sus hijos, nos decían que era un fraude y vimos que el documento que nos iban a proporcionar cuando nuestros hijos terminaran es uno expedido en Estados Unidos sin validez en México. Nosotros somos conscientes de que no tenía validez ante la SEP pero se nos dijo siempre que con este documento podríamos continuar en cualquier escuela, cosa que no es cierta. Además nuestros hijos tienen atraso, somos varios los que tuvimos que pagar aparte clases de regularización para nuestros hijos porque no van bien”, comenta un padre de familia que prefirió omitir sus datos generales.