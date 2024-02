Fraudes inmobiliarios en Saltillo no paran: falso arquitecto engaña a matrimonio con la construcción de su residencia

El matrimonio contrató a un supuesto arquitecto en noviembre de 2021, para construir una residencia por 8 millones 150 mil pesos. A pesar de múltiples pagos, la obra no avanzó, hubo malversación de fondos, y el arquitecto, ahora revelado como falso, se niega a pagar

En Saltillo no se han ido los fraudes inmobiliarios, varias personas han fueron defraudadas en otra modalidad, por arquitectos que en algunos casos resultan falsos; el caso particular que conoció VANGUARDIA se trata un matrimonio de la tercera edad que realizó un contrato de 8 millones 150 mil para la construcción de una residencia, pero las personas responsables no avanzaron en la obra, tuvieron malversación de fondos y ahora, más de dos años después se niegan a pagar.

El matrimonio contrató los servicios de Jorge “N” en noviembre de 2021 para construcción una residencia en el fraccionamiento El Molino; al paso del tiempo y ante la ausencia de los dueños de la obra que viven en Monterrey, así como se atravesó la pandemia, tuvieron retrasos considerables.

Con los 8 millones 150 mil pesos, para lo cual se pactó un anticipo que se pagó por 2 millones y medio de pesos, aunque hubo más pagos; se presentaron irregularidades desde el inicio de la construcción, se inflaron precios, se pidió dinero para pagar material y no se liquidó, además se quedó a deber a los subcontratistas y albañiles.

Se emprendieron acciones legales a partir del año pasado ante la negativa del arquitecto, que resultó falso, para terminar la obra; en julio de 2023 consta una denuncia en contra del señalado por fraude en cuantía mayor ante la Fiscalía General del Estado, hasta el momento no se reporta avances de ejercer acción penal.

El matrimonio se dio a la tarea de investigar al arquitecto y resultó que tenía un título distinto, también descubrieron que hay más personas defraudadas por la misma persona, y por otros arquitectos y contratistas que no terminan las obras, por lo cual hacen un llamado a las autoridades para que se aplique el estado de derecho y se garantice el cumplimiento o el pago de los contratos realizados de manera legal.

De acuerdo con el testimonio de los afectados, Jorge “N” incumplió con los tiempos de la obra pactada a 12 meses, luego presentaron fallas en la construcción y no fueron corregidas, enseguida se engañó a los dueños de la obra ofreciendo descuentos de parte de los proveedores y tenían que aprovechar las ofertas.

Cuando se hizo una revisión del inventario se descubrió que el material no existía porque nunca fue pagado a los proveedores, después dejaron de pagar a los subcontratistas y albañiles, quienes terminaron por abandonar la obra en el fraccionamiento El Molino.

Para deslindarse del problema, Jorge “N” argumentó una enfermedad grave y también el fallecimiento de un familiar directo, pero en ambos casos fueron mentiras.

El matrimonio defraudado hace un llamado a las autoridades para que actúen con rapidez en este tipo de delitos que están afectan a la sociedad y las personas siguen laborando en lo mismo de manera impune.

La obra del fraccionamiento El Molino quedó abandonado, y aunque Jorge “N” firmó en el 2023 el reconocimiento del deudo por medio de una garantía hipotecaria, el pago no se ha realizado.

A través de familiares simularon un adeudo y lograron que el Registro Público de la Propiedad hiciera un gravamen de la propiedad que estaba en garantía, a nombre de su familia, para impedir el cobro y otra acción lega; además Jorge “N” está promoviendo que la garantía hipotecaria firmada como reconocimiento de la deuda le sea otorgada, con lo cual se demuestra que está renuente al pago.

FORMA EN QUE OPERÓ EL FALSO ARQUITECTO.

1.- Firma un contrato de prestación de servicios para la construcción de una vivienda, pero se encontraron vicios y trampas legales en el contrato inicial por 8 millones 150 mil pesos.

2.- Se entregó el 30 por ciento del contrato como anticipo y pese a eso desde el comienzo hubo retrasos considerables en la obra, con pretextos como lento servicio en el municipio de Saltillo para otorgar los permisos.

3.- Hubo manipulación de precios de los proveedores y manipulación emocional porque argumentó una enfermedad grave y el fallecimiento de un familiar cercano.

4.- No se realizaron los pagos a proveedores, subcontratistas y albañiles hasta que abandonaron la obra y el material supuestamente adquirido no existió.

5.- Las acciones legales en su contra van lentas y en el caso de Jorge “N” simuló adeudos para pasar bienes a favor de familiares, estos bienes eran una garantía hipotecaria en el reconocimiento del adeudo.