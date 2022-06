Fraudes y crisis: en Coahuila solo el 40% de las personas viaja por agencia

Saltillo, Coahuila.- De acuerdo a las agencias de viaje locales, la crisis provocada por la pandemia, la inflación económica y las estafas que han hecho, merman las ventas de viajes a destinos turísticos.

“Gran parte de esto se debe a los fraudes que se hacen, la gente ya no confía, la gente ya no cree y eso es bueno para que no caigan en estafas pero eso ha hecho que nuestras ventas se desplomen y que cada vez menos las gente quiera contratar un paquete de viaje redondo”, comentó la agencia Viajes Bojorquez Saltillo.

Quienes además consideran que otra gran parte de las bajas ventas es la crisis que ha “ahorcado” a las familias pues aunque quieren salir a vacacionar prefieren hacerlo solos, planeando su ruta y destino usando hospedaje de aplicaciones.

“Yo creo que ha bajado un 40 por ciento pero esperamos recuperarnos este verano que es el primero en dos años que no hay tantas restricciones como antes”, comentaron.

TAL VEZ TE INTERESE: ¿Cuál es el significado del solsticio de verano en la vida y en la espiritualidad?

Por su parte, RS viajes considera que los viajes sí han disminuido, pero alrededor de un 30 por ciento, debido a que las personas buscan visitar sitios que antes visitaron donde ya conocen la ruta y un lugar de hospedaje.

“Los viajeros cada vez son más independientes, prefieren costear el traslado, las casetas, alimentos y hospedaje por su cuenta pese a que un paquete pueda facilitarles el viaje o costar menos que la inversión en individual. Aunque también es difícil, como en todos los negocios, hay gente que no tiene, aunque quiera viajar no puede”, comentaron.

Sin embargo, ambos establecimientos consideran que desde hace años, una opción para las agencias de viaje es hacer planes de pagos anuales donde durante meses, los clientes hagan pagos más pequeños, para que al final completen un viaje redondo a la playa, pues es uno de los destinos turísticos más solicitados.

Además, se espera que la reducción del 40 por ciento en sus viajes se diluya este verano, tras dos años de restricciones y temor a los contagios, por lo que, aseguran, no se han incrementado los costos de los viajes.