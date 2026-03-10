Frontera se suma al Operativo Estatal de Combate a Incendios Forestales 2026

Coahuila
/ 10 marzo 2026
    Autoridades estatales y municipales dieron el arranque al Operativo Estatal de Prevención y Combate a Incendios Forestales 2026 en Saltillo. LIDIET MEXICANO

El municipio de Frontera se integró al Operativo Estatal de Prevención y Combate a Incendios Forestales 2026 para reforzar acciones de vigilancia y respuesta ante emergencias

El municipio de Frontera se sumó al Operativo Estatal de Prevención y Combate a Incendios Forestales 2026, estrategia encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dijo que el objetivo es fortalecer las acciones de prevención y respuesta ante siniestros en la entidad.

El arranque oficial se realizó en Saltillo, donde estuvieron presentes autoridades estatales y municipales, así como fuerzas militares y elementos de la Guardia Nacional, quienes dieron el banderazo de salida a las brigadas encargadas de proteger el patrimonio natural de Coahuila durante la temporada de mayor riesgo de incendios.

Durante el evento, el gobernador Manolo Jiménez destacó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno es fundamental para responder con rapidez ante cualquier emergencia, y señaló que la prevención y la operación conjunta permiten proteger los recursos naturales del estado.

Por su parte, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú reiteró que el municipio de Frontera mantiene una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado y que sus corporaciones de Bomberos y Protección Civil están listas para colaborar en tareas de prevención, vigilancia y atención de emergencias en la Región Centro.

La edil subrayó que los cuerpos de emergencia municipales actúan como primeros respondientes, por lo que se ha instruido a los equipos a mantener vigilancia permanente para evitar que incidentes menores se conviertan en siniestros mayores.

“Cuidar Coahuila es una responsabilidad compartida; hoy arrancamos oficialmente este operativo con la confianza de que estamos mejor preparados que nunca”, expresó la alcaldesa.

Con estas acciones, el municipio de Frontera reafirma su compromiso con la protección del entorno natural y la seguridad de la población, sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante incendios forestales.

