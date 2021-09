“Fuiste la mejor mamá”: se despiden de Belinda Aguirre

Hijos, nietos, familiares y amigos de Belinda Aguirre Garza la despidieron con una misa ayer en la parroquia Santa María Reina de los Apóstoles; asimismo la recordaron como una mujer alegre, compasiva y amorosa.

“Fuiste la mejor mamá, y nos dejas con un gran compromiso para seguir tu ejemplo y no fallarte”, dijo la hija Linzay Dewey de Mendel, en el mensaje de despedida.

Asimismo agradeció la presencia de amigos y seres queridos que acudieron a despedirse ante las cenizas de Belinda Aguirre de Dewey, quien falleció a los 71 años el pasado domingo 19 de septiembre, víctima de un paro cardiaco.

“Aunque no esté físicamente, su espíritu, su alma, se queda entre nosotros por siempre”, expresó la hija.

La ceremonia fue realizada por el padre Mario Cruz, quien señaló que para los creyentes esta despedida también tenía un encuentro, ya que los católicos viven una fuerza interior llamada esperanza, de que se volverán a encontrar con su ser querido.

“Ella se despide porque sabe que están preparados los hijos para que sean fortaleza de sus hijos, de sus amados nietos, ese es el proceso y la historia de una familia”, señaló el presbítero en la homilía.

La mayor de los 15 nietos también tomó la palabra y recordó que Belinda Aguirre fue una persona que disfrutaba las pequeñas cosas de la vida y ponía su pasión y amor en cada cosa que hacía.

“Su manera de demostrar cariño era ayudar a los demás sin esperar nada a cambio... Solo queda recordar a las personas por lo que hicieron en vida, y estoy seguro que ella cumplió su misión”, dijo.

La señora Aguirre de Dewey fue recordada por su vitalidad y entusiasmo, así como su amabilidad y su labor en la comunidad saltillense. Le sobreviven sus hermanos Alma y Eduardo, además de Belinda, Linzay, Eloy y Galwin, cuatro hijos que procreó con Eloy Dewey Castilla.

Al final de la misa, familiares y amigos rememoraron las frases que pronunciaba con frecuencia Belinda Aguirre, como “El mayor bien para el mayor número de personas”, “Oigan, chavitas, ya no hay que decir vamos a hacerlo, ¡hagámoslo!”, “I love you so much”, y entonaron la canción “Con fe”.