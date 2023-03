Con Andrés Manuel López Obrador, campesinos expresaron que el campo de Coahuila dejó de recibir recursos federales; desaparecieron los programas diseñados para impulsar a la ganadería y la agricultura y ni siquiera hay apoyos para mantener al ganado en pie, en momentos en que la sequía merma al ganado.

Antonio Trejo, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Saltillo, explicó que hay programas para el campo, como Sembrando Vida, sin embargo, Coahuila está excluido, lo mismo que de otros apoyos agropecuarios.

“Del Gobierno Federal no nos llega nada. López Obrador quitó los programas federales destinados al agro, como el Fondo de Apoyo a Programas Productivos, El Campo en tus Manos y el de repoblamiento y recría de ganado.

“Tampoco hay recursos para mecanizar el campo, instalar sistemas de riego, comprar tractores, maquinaria, ordeñadoras o para instalar establos, no hay dinero para comprar semilla o fertilizantes. En años pasados había un programa para mantener al ganado en pie en tiempo de sequía como el que estamos sufriendo, daban alimento para los animales, pero ahora ni eso”, expresó.

En algunos ejidos, indicó, los campesinos están malbaratando a las chivas, borregos y vacas, y los que ganan son los coyotes. Prefieren eso, a perder todo.

“Los últimos años han sido muy complicados. No hay presupuesto para el campo de Coahuila, lo único que ofrece el Gobierno Federal son las pensiones para adultos mayores y becas para jóvenes, pero eso no genera producción, autosuficiencia.

“Los campesinos quieren apoyos para hacer producir la tierra, para criar ganado, quieren ser productivos, no piden dádivas, es cierto que es un alivio temporal, sin embargo, no hay progreso, no generan ingresos propios, y no hay esperanza de que la situación mejore, solo quieren mantener al campo con despensas”, concluyó.