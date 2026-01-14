Guardia Nacional activa Plan DN-III-E por nevadas y bajas temperaturas en Coahuila

La Guardia Nacional activó el Plan DN-III-E en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León, con el objetivo de brindar seguridad y prevenir accidentes en carreteras donde se han registrado nevadas y bajas temperaturas durante las últimas horas.

En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, los integrantes de esta fuerza de seguridad pública mantienen labores permanentes de vigilancia, auxilio y control de tránsito en las principales vías de comunicación, como respuesta a las condiciones climatológicas que afectan la movilidad y representan riesgos para los automovilitas.

Con el propósito de salvaguardar la integridad de los usuarios, el personal de la Guardia Nacional implementa cierres intermitentes a la circulación en aquellas vialidades donde se presenta congelamiento de la carpeta asfáltica y acumulación de nieve. Estas acciones permiten realizar labores de retiro del hielo y la nieve, a fin de restablecer de manera segura el tránsito vehicular.

Los efectivos federales permanecen en alerta permanente para atender solicitudes de apoyo de los viajeros, ya que la caída de nieve y las bajas temperaturas incrementan el riesgo de accidentes por el posible deslizamiento de los vehículos.