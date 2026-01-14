Guardia Nacional activa Plan DN-III-E por nevadas y bajas temperaturas en Coahuila

Coahuila
/ 14 enero 2026
    Guardia Nacional activa Plan DN-III-E por nevadas y bajas temperaturas en Coahuila
    Elementos de la Guardia Nacional mantienen vigilancia y control de tránsito en carreteras afectadas por nevadas en el norte del país. FOTO: CORTESÍA

Ante las condiciones climatológicas adversas registradas en la entidad, Chihuahua, Durango y Nuevo León, la corporación implementa un operativo para resguardar la seguridad en carreteras

La Guardia Nacional activó el Plan DN-III-E en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León, con el objetivo de brindar seguridad y prevenir accidentes en carreteras donde se han registrado nevadas y bajas temperaturas durante las últimas horas.

En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, los integrantes de esta fuerza de seguridad pública mantienen labores permanentes de vigilancia, auxilio y control de tránsito en las principales vías de comunicación, como respuesta a las condiciones climatológicas que afectan la movilidad y representan riesgos para los automovilitas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: 2025 fue el quinto año más lluvioso de la historia... pero poco se captó en los pozos de la ciudad

Con el propósito de salvaguardar la integridad de los usuarios, el personal de la Guardia Nacional implementa cierres intermitentes a la circulación en aquellas vialidades donde se presenta congelamiento de la carpeta asfáltica y acumulación de nieve. Estas acciones permiten realizar labores de retiro del hielo y la nieve, a fin de restablecer de manera segura el tránsito vehicular.

Los efectivos federales permanecen en alerta permanente para atender solicitudes de apoyo de los viajeros, ya que la caída de nieve y las bajas temperaturas incrementan el riesgo de accidentes por el posible deslizamiento de los vehículos.

$!Personal de la Guardia Nacional instaló módulos de apoyo para distribuir bebidas calientes a los viajeros.
Personal de la Guardia Nacional instaló módulos de apoyo para distribuir bebidas calientes a los viajeros. FOTO: CORTESÍA

De manera complementaria, se instalaron módulos de atención en distintos puntos de las entidades afectadas, donde se distribuyen bebidas calientes a conductores y pasajeros, como parte de las acciones de auxilio a la población.

Con estas acciones, la Guardia Nacional refrenda su compromiso de garantizar la seguridad, proteger la integridad de las personas y salvaguardar la vida de la población que transita por las regiones afectadas por contingencias climatológicas.

