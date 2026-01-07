Saltillo: 2025 fue el quinto año más lluvioso de la historia... pero poco se captó en los pozos de la ciudad

El año 2025 se consolidó como uno de los más lluviosos en la historia reciente de Saltillo, al menos desde 1980, periodo del que se cuenta con registros sistemáticos de precipitación mensual, sin embargo, los pozos de la ciudad no lograron recuperarse del todo. Pese a estas lluvias, la zona de Zapalinamé continuó registrando un descenso en sus reservas hídricas, mientras que la zona de San Lorenzo mostró una recuperación de 13 metros en sus niveles entre julio de 2024 y julio de 2025. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: los de 2025 son los primeros 8 meses más lluviosos de la historia De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Dirección de Protección Civil municipal, durante 2025 se registraron 707.4 milímetros de lluvia en el Observatorio Meteorológico de Saltillo. Según información de Aguas de Saltillo (Agsal), el promedio de precipitación en sus zonas de medición fue de 355.2 milímetros durante el año pasado.

El volumen de lluvia registrado en 2025 contrasta de manera significativa con 2024, considerado el año más seco del que se tiene registro, cuando apenas se contabilizaron 90.4 milímetros. Este incremento representa un alivio parcial para Agsal, organismo que desde 2023 ha reconocido una problemática de sequía que lo ha obligado a invertir en la perforación de nuevos pozos y en infraestructura hídrica.

Datos oficiales señalan que julio de 2025 fue el mes con mayor acumulación de lluvias en la historia de la ciudad, al registrar 333 milímetros. En contraste, durante febrero, octubre y noviembre no se reportaron precipitaciones. En el último año, los pozos ubicados en la zona de Zapalinamé registraron, durante la primera parte de 2025, un descenso promedio de 10 metros en sus niveles en comparación con el año anterior. Mientras que la zona de captación de San Lorenzo presentó una recuperación en sus niveles de reserva. De acuerdo con la Auditoría Interna de Aguas de Saltillo, el nivel promedio de los pozos pasó de mil 712 metros sobre el nivel del mar en junio de 2024 a mil 725 metros en junio de 2025, lo que representa un incremento de apenas 13 metros. La actualización correspondiente al segundo semestre del año aún está pendiente.