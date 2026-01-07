Saltillo: 2025 fue el quinto año más lluvioso de la historia... pero poco se captó en los pozos de la ciudad

Saltillo
/ 7 enero 2026
    Saltillo: 2025 fue el quinto año más lluvioso de la historia... pero poco se captó en los pozos de la ciudad
    Julio fue el más que más lluvias reportó durante 2025, sin embargo, ni con ese volumen se lograron recuperar los pozos. Foto: Archivo

Julio fue el mes más lluvioso para Saltillo durante el año pasado, sin embargo, los puntos que abastecen la ciudad no lograron recuperarse de un 2024 muy seco

El año 2025 se consolidó como uno de los más lluviosos en la historia reciente de Saltillo, al menos desde 1980, periodo del que se cuenta con registros sistemáticos de precipitación mensual, sin embargo, los pozos de la ciudad no lograron recuperarse del todo.

Pese a estas lluvias, la zona de Zapalinamé continuó registrando un descenso en sus reservas hídricas, mientras que la zona de San Lorenzo mostró una recuperación de 13 metros en sus niveles entre julio de 2024 y julio de 2025.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Dirección de Protección Civil municipal, durante 2025 se registraron 707.4 milímetros de lluvia en el Observatorio Meteorológico de Saltillo.

Según información de Aguas de Saltillo (Agsal), el promedio de precipitación en sus zonas de medición fue de 355.2 milímetros durante el año pasado.

El volumen de lluvia registrado en 2025 contrasta de manera significativa con 2024, considerado el año más seco del que se tiene registro, cuando apenas se contabilizaron 90.4 milímetros.

Este incremento representa un alivio parcial para Agsal, organismo que desde 2023 ha reconocido una problemática de sequía que lo ha obligado a invertir en la perforación de nuevos pozos y en infraestructura hídrica.

$!Pese a estas fuertes lluvias, la zona de Zapalinamé disminuyó sus niveles de agua.
Pese a estas fuertes lluvias, la zona de Zapalinamé disminuyó sus niveles de agua. Foto: Archivo

NI CON LA CAPTACIÓN DE JULIO

Datos oficiales señalan que julio de 2025 fue el mes con mayor acumulación de lluvias en la historia de la ciudad, al registrar 333 milímetros. En contraste, durante febrero, octubre y noviembre no se reportaron precipitaciones.

En el último año, los pozos ubicados en la zona de Zapalinamé registraron, durante la primera parte de 2025, un descenso promedio de 10 metros en sus niveles en comparación con el año anterior.

Mientras que la zona de captación de San Lorenzo presentó una recuperación en sus niveles de reserva. De acuerdo con la Auditoría Interna de Aguas de Saltillo, el nivel promedio de los pozos pasó de mil 712 metros sobre el nivel del mar en junio de 2024 a mil 725 metros en junio de 2025, lo que representa un incremento de apenas 13 metros. La actualización correspondiente al segundo semestre del año aún está pendiente.

$!Como efecto colateral de las lluvias, el Municipio tuvo que reparar más de 61 mil baches durante el año pasado.
Como efecto colateral de las lluvias, el Municipio tuvo que reparar más de 61 mil baches durante el año pasado. Foto: Archivo

...Y REPARAN MÁS DE 61 MIL BACHES

Las intensas lluvias también representaron retos para la infraestructura urbana de Saltillo, que resultó afectada por las precipitaciones registradas durante el año.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, en 2025 se repararon más de 61 mil baches, con una inversión de 35.5 millones de pesos.

Hacia finales del año se realizaron trabajos de rehabilitación en colonias como La Herradura, Lomas de Lourdes, Las Teresitas, La Omega, Alpes, República, Satélite Norte y Sur, Hacienda Narro, Rodríguez Guayulera, Valle de San Antonio, Lomas del Refugio, La Estrella, 26 de Marzo, Bellavista, así como en la zona centro de la ciudad.

“Estas acciones forman parte de una estrategia integral de mantenimiento vial, en la que damos prioridad a las colonias y vialidades con mayor tránsito, así como a aquellas que presentan un deterioro significativo debido al uso constante y a las condiciones climáticas”, expresó el alcalde Javier Díaz González en diciembre pasado.

Temas


Agua
Clima
Medio Ambiente

Localizaciones


Saltillo

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

