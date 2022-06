Guste o no, los migrantes seguirán llegando, dice obispo de PN

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza, dijo que la llegada de migrantes a la frontera continuará porque buscan cruzar a Estados Unidos con el fin de mejorar sus condiciones de vida.

Destacó que tanto en Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas, por mencionar los estados del noreste, se buscan formas para que los migrantes no lleguen, pero dijo que no es posible detenerlos y seguirán llegando.

“Ellos tienen derechos que debemos respetar, aunque puntualizo que tienen obligaciones”, aseveró.

Dijo que se requiere que autoridades y sociedad tienen que actuar de acuerdo con la realidad y así como en otros campos es muy claro ver la globalización y como los países trabajan juntos, en este también lo hagan.

Respecto a que muchos ciudadanos les molesta la presencia de los migrantes, el prelado reconoció que muchos están en contra de este fenómeno y no los quieren en esta frontera.

Sin embargo, utilizó un ejemplo muy claro, como el de Ucrania, donde millones de personas han migrado a otras regiones cercanas

“¿Qué pensarían si los países limítrofes a Ucrania negaran el que los ucranianos entraran a sus países ahora que los están bombardeando?”, dijo

Explicó que en Centroamérica no están cayendo bombas, pero hay países donde ya no se puede vivir y sus habitantes tienen que salir, ya no les queda de otra para ellos por lo que utilizan a México como camino hacia Estados Unidos.