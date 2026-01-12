Mantienen apoyo a ciudadanos por bajas temperaturas: Javier Díaz, alcalde de Saltillo
El Alcalde recordó que funcionan cinco refugios temporales para personas vulnerables
El alcalde Javier Díaz González informó que continúan las acciones de apoyo a la ciudadanía ante las bajas temperaturas y las recientes lluvias, mediante el trabajo coordinado de todas las direcciones municipales y en conjunto con autoridades estatales y federales.
Detalló que se han realizado supervisiones en todos los sectores del área urbana, entrega de apoyos a personas en situación de vulnerabilidad, operativos viales y labores de rehabilitación de infraestructura dañada por las precipitaciones.
“Estamos coordinados con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con dependencias estatales, el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, para brindar apoyo a quienes lo necesiten, conforme a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil”, señaló.
Indicó que dependencias como DIF Saltillo, Protección Civil y Bomberos, Desarrollo Social, Desarrollo Rural y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantienen atención permanente tanto en zonas urbanas como rurales.
Por su parte, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta ante la probabilidad de lluvias y bajas temperaturas. Su director, Francisco Martínez Ávalos, informó que este lunes se registró 40% de probabilidad de lluvia; martes 13, 25%; y miércoles 14, 5%, con temperaturas mínimas de 4 y 6 grados centígrados.
Para atender a personas vulnerables, permanecen habilitados cinco refugios temporales: Grupo Ermita AA (Miguel Hidalgo 417), Refugio de los Necesitados (Melchor Múzquiz 472), Morir Para Empezar a Vivir (Primo de Verdad 120, Bellavista), Solo por la Gracia de Dios (Caliche 121, Loma Bonita II) y San Juan Diego (Ojo de Agua 642). En emergencias, se debe llamar al 9-1-1.
El Gobierno Municipal también intensificó labores de desazolve y retiro de escombro en vialidades y espacios públicos. Con brigadas del programa “Aquí Andamos” se retiran lodos y residuos para evitar inundaciones. Como ejemplo, se trabajó en Paseo de San Patricio, en Residencial San Patricio, así como en colonias Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo y avenidas principales.
La Comisaría de Seguridad realiza rondines preventivos, revisa puentes para evitar congelamiento y aplicó el Operativo Regreso a Clases 2026, con saldo blanco. No se requirieron traslados a refugios durante los recorridos recientes.
Además, el alcalde, junto a su esposa Luly López Naranjo y con apoyo de Mejora Coahuila y legisladores locales, encabezó la entrega de cobijas, alimentos, pan y bebidas calientes en ejidos y un hospital al norte de la ciudad.
El Ayuntamiento recomendó no resguardarse bajo árboles o estructuras inestables durante lluvias, conducir con precaución y no cruzar encharcamientos. Ante el frío, se pidió abrigarse, consumir vitamina C, líquidos calientes, evitar braseros o estufas improvisadas, ventilar calentadores y proteger tuberías y medidores para prevenir daños.