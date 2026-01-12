Mantienen apoyo a ciudadanos por bajas temperaturas: Javier Díaz, alcalde de Saltillo

El alcalde Javier Díaz González informó que continúan las acciones de apoyo a la ciudadanía ante las bajas temperaturas y las recientes lluvias, mediante el trabajo coordinado de todas las direcciones municipales y en conjunto con autoridades estatales y federales.

Detalló que se han realizado supervisiones en todos los sectores del área urbana, entrega de apoyos a personas en situación de vulnerabilidad, operativos viales y labores de rehabilitación de infraestructura dañada por las precipitaciones.

“Estamos coordinados con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con dependencias estatales, el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, para brindar apoyo a quienes lo necesiten, conforme a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil”, señaló.

Indicó que dependencias como DIF Saltillo, Protección Civil y Bomberos, Desarrollo Social, Desarrollo Rural y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantienen atención permanente tanto en zonas urbanas como rurales.

Por su parte, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta ante la probabilidad de lluvias y bajas temperaturas. Su director, Francisco Martínez Ávalos, informó que este lunes se registró 40% de probabilidad de lluvia; martes 13, 25%; y miércoles 14, 5%, con temperaturas mínimas de 4 y 6 grados centígrados.