Invasión armada

Se estima que cada año ingresan a México de forma ilegal alrededor de 500 mil armas por la frontera con Estados Unidos.

Gran parte de ese arsenal que ingresa de forma ilegal termina en mano de los cárteles, en especial el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

