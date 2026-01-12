Se acaba la calma: tráfico vuelve a cargar a Saltillo tras vacaciones

Tras las fiestas decembrinas, Saltillo comienza a retomar su ritmo habitual con el regreso paulatino de trabajadores y estudiantes, un proceso que trae consigo uno de los problemas más recurrentes para la ciudad: la saturación vial. Aunque durante las vacaciones se registró una disminución en el tráfico, esta calma comienza a diluirse conforme se reactiva la vida urbana.

Taxistas y conductores de aplicación coinciden en que el verdadero incremento en la carga vehicular se resiente con mayor fuerza a partir del regreso a clases, cuando miles de familias retomen sus traslados diarios hacia escuelas y centros de trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: Helada matutina dispara ausentismo escolar en escuelas de Saltillo

David Ulloa, taxista con 11 años de experiencia, señaló que si bien en los primeros días del año ya se observa un ligero aumento en el tráfico, los horarios más complicados aún están por venir.

“De seis a ocho de la mañana es cuando más se carga la ciudad, y eso va a empeorar cuando entren las escuelas”, comentó.

El crecimiento del padrón vehicular, la saturación de avenidas principales, los cierres de arterias por motivos de seguridad y la alta carga en puentes han convertido la movilidad en un reto permanente para la ciudad, una situación que, desde la experiencia cotidiana de los conductores, se ha intensificado en los últimos años.

“Hay muchas vialidades que dejan de fluir, los puentes se vuelven un caos prácticamente todo el día, y esto se agrava con la llegada de personas foráneas que se han establecido en Saltillo en los últimos años”, señaló un conductor de aplicación.

Para enfrentar este escenario, quienes pasan gran parte del día al volante aseguran que han tenido que modificar sus rutas y evitar las principales arterias de la ciudad. “Yo ya no agarro periférico, ni las avenidas grandes; me meto por calles alternas para ahorrar tiempo”, explicó Ulloa.

Desde el entorno escolar, la expectativa también es de un repunte importante en el flujo vehicular, particularmente en zonas cercanas a planteles educativos. Un integrante del equipo de seguridad de Harmony School indicó que, aunque actualmente el tránsito ha disminuido ligeramente debido a las bajas temperaturas, se prevé un escenario similar al de ciclos escolares anteriores.

“Esperamos mucho movimiento, como cada año. En los primeros días de clases siempre se incrementa bastante el flujo vehicular”, señaló.

Ante ello, el plantel educativo prepara una serie de medidas para reducir riesgos y agilizar la movilidad en su entorno, entre ellas la presencia de auxiliares viales, ajustes en señalización y, en caso necesario, la solicitud de apoyo a corporaciones municipales.

TE PUEDE INTERESAR: Mantienen apoyo a ciudadanos por bajas temperaturas: Javier Díaz, alcalde de Saltillo

De acuerdo con el personal escolar, los horarios con mayor carga vehicular en zonas educativas se concentran por la mañana, entre las 7:10 y las 8:30 horas, así como por la tarde, de las 12:30 a las 16:00 horas, coincidiendo con las entradas y salidas de los estudiantes.

Finalmente, tanto conductores como responsables escolares hicieron un llamado a padres de familia y automovilistas a respetar los señalamientos viales, límites de velocidad y pasos peatonales, así como a atender las indicaciones de los auxiliares viales, especialmente durante los primeros días del regreso a clases, cuando el ajuste al ritmo urbano suele generar mayor caos.