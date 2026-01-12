$!Detención de director de VANGUARDIA, evidencia un sistema de fabricación de delitos

Luego de que un juez de control determinara no vincularlo a proceso por falta de elementos, Armando Castilla Galindo, director general del diario VANGUARDIA, denunció la existencia de una red de corrupción judicial dedicada a fabricar delitos mediante supuestos denunciantes que, aseguró, no existen físicamente dentro de los expedientes.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Castilla Galindo, advirtió que su caso revela un negocio articulado para generar carpetas de investigación por delitos como defraudación y ordenar medidas de cárcel de forma inmediata.

Castilla describió este sistema como un secuestro extorsivo, donde se utiliza la prisión para forzar a las personas a llegar a acuerdos económicos rápidos para recuperar su libertad. TE PUEDE INTERESAR: Señalan tintes políticos y tácticas de intimidación en detención de Armando Castilla, Director de VANGUARDIA “Ya es un modus operandi y la verdad es que ya conocido... esta denuncia es un invento... lo que vemos es que hay todo un aparato, un servicio, una industria donde la fiscalía y los jueces de control de Nuevo León tiene un servicio y si traes un problema mercantil o tienes un problema con un personaje incómodo te inventan una denuncia”, declaró.

Castilla Galindo comentó que durante su estancia en el CEFERESO, escuchó al menos diez casos similares de personas detenidas bajo argumentos absurdos, lo que sugiere que la procuración de justicia se ha convertido en un servicio que se vende para favorecer intereses oscuros. “La certeza jurídica y las reglas del juego hoy en México están siendo movidas por intereses muy oscuros que ya convirtieron esto en un negocio”, concluyó el Director General de VANGUARDIA. SEÑALA A DENUNCIANTE FANTASMA En entrevista con Luis Cárdenas, de MVS, Castilla Galindo calificó como un “fantasma” al supuesto agraviado de su caso, identificado como Marco Antonio, ya que nunca se presentó ante la autoridad ni ratificó personalmente la denuncia. De acuerdo con el directivo, no existe en el expediente ningún registro que acredite la identidad ni la voluntad real del denunciante.

Indicó que toda la querella fue tramitada por un asesor legal, quien proporcionó una dirección que supuestamente correspondía al demandante, pero que en realidad resultó ser la de un despacho de abogados en Monterrey, considerado entre los más costosos de la ciudad.

“Nosotros creemos que es un fantasma porque no participó ni en la presentación de la denuncia ni en la ratificación”, señaló Castilla Galindo, al cuestionar la existencia real de la persona que lo acusó de un fraude por 700 mil pesos. TE PUEDE INTERESAR: El caso fabricado contra Armando Castilla, director de VANGUARDIA: desde la detención a su liberación La defensa del Director General de VANGUARDIA presentó pruebas contundentes que desestimaron la acusación de un supuesto acuerdo de venta de un inmueble en Saltillo, fechado el 27 de agosto de 2023.

El juez de control, Luis Eduardo Hernández Mesa, validó el pasaporte de Castilla, el cual demostró que en esa fecha el periodista ni siquiera se encontraba en territorio mexicano, lo que hacía imposible su participación en los hechos imputados.

Además, se señaló que la Fiscalía de Nuevo León no recabó pruebas propias, sino que integró la carpeta de investigación basándose exclusivamente en datos entregados por el mencionado asesor legal del “demandante fantasma”.