Saltillo: Museo del Desierto presentará mañana nueva especie de dinosaurio carnívoro coahuilense

El Museo del Desierto (Mude) anunció que este martes presentará una nueva especie de dinosaurio carnívoro en sus instalaciones.

A través de una rueda de prensa, el recinto expondrá el hallazgo realizado en suelo coahuilense que “se agrega a la vasta riqueza paleontológica de nuestro estado y a la colección científica del MUDE”.

La presentación estará a cargo de los investigadores responsables del descubrimiento, quienes compartirán detalles sobre las características de esta especie y su relevancia a nivel mundial.

Este no es el primer descubrimiento que el Mude hace al mundo respecto a especies paleontológicas, pues ya ha aportado otro nueve hallazgos en más de 25 años de historia.

Estos descubrimientos además han sido publicados en revistas científicas de reconocimiento internacional como Oryctos, Comptes Rendus Palevol o la Journal of Vertebrate Paleontology.

Fue en el año 2006 cuando se descubrieron el Muzquizopteryx coahuilensis, una especie del Cretácico tardío, así como el Cricosaurus saltillensis, investigación de la que participó Arturo González González, director general del Mude.

Restos del Velafrons coahuilensis se encontraron en el Cerro del Pueblo de Saltillo y su publicación se hizo en 2007.

Para el año 2010 se publicaron los estudios del hallazgo del Coahuilaceratops magnacuerna en la revista New Perspectives on Horned Dinosaurs, mientras que en 2017 se publicó el descubrimiento del Yehuecauhceratops mudei, que lleva el nombre del museo.

También en 2017 se realizó el descubrimiento del Mauriciosaurus fernandezi, que lleva el nombre del empresario y exalcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, quien falleció el año pasado.

En 2018 se describió el Acantholipan gonzalezi en la Swiss Journal of Paleontology, mientras que otra publicación se dio en 2023 cuando se presentó el Yaguarasaurus regiomontanus, hallado en Nuevo León, en el Journal of South American Earth Sciences.

La última de las descripciones hechas por el Mude antes de la que se realizará este martes se dio en el año 2024 con el Labocania aguillonae.

En 2024, González González explicó para VANGUARDIA que si bien se han descrito nueve vertebrados por primera vez en el Mude, también se han realizado más de 300 determinaciones de animales que se sabe existieron en Coahuila, aunque no se descubrieron originalmente en la entidad.

Agregó entonces que el Mude cuenta con la colección más grande de plantas fósiles del periodo Cretácico, lo que refleja el trabajo científico que ha hecho desde su fundación en 1999.