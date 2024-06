Habrá nueva propuesta del Plan C de AMLO y apertura al diálogo: Antonio Castro, diputado federal electo

Antonio Castro, diputado electo de Morena, afirmó que presentarán una nueva propuesta de Plan C y estarán abiertos al diálogo, aunque personalmente no ve necesidad de cambios. Apoya la elección popular de jueces, magistrados y ministros, considerando que es un buen modelo para democratizar el Poder Judicial

“Voy a escuchar, no voy a ser intolerante”, comentó, al mismo tiempo en que dijo que es partidario de elegir a los jueces, magistrados y ministros por voto popular , “creo que puede ser un buen modelo” .

El diputado electo de Movimiento de Regeneración Nacional ( Morena ), Antonio Castro, indicó que se realizará una nueva propuesta de Plan C y que estarán abiertos al diálogo, aunque dijo que él no ve necesidad de realizar cambios.

“Nosotros hemos hecho un análisis largo, tendido, profundo que de los tres poderes es el Poder Judicial, está encapsulado en grupos de intereses económicos y políticos desde hace mucho tiempo, no es en los últimos sexenios y esto ha privado la impartición de justicia”, comentó.

Aseguró que la capacidad de las personas que sean votadas serán evaluadas y cuenten con factores que garanticen la impartición de justicia.

Asimismo, señaló que será una votación razonada. Dijo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es un guía moral, pero que las iniciativas serán discutidas.

No obstante, indicó que él no cambiaría nada. Para el legislador electo no es preocupante que una de las reformas plantee que los jueces sean elegidos por la ciudadanía.

“Es importante escuchar todas las voces y vamos a estar atentos a las mesas de diálogos, a la ciudadanía y lo más importante es ver cómo serán las leyes secundarias, que es la forma en que se realizarán las cosas. Ahí habrá muchos cambios”, comentó.

Cabe mencionar que a nivel nacional se han manifestado voces opositoras en contra que indican que esta reforma no es la que requiere México. Así lo han expresado analistas como Tamara Taraciuk, directora del programa sobre Estado de Derechos de Diálogo Interamericano en CNN México.