‘Hace 10 años no tiene detalles románticos, pero me volvería a casar con él’: esposa de Armando Guadiana

María Guadalupe Mandujano Flores,

esposa de Armando Guadiana Tijerina

Armando Guadiana Tijerina, el candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tiene 7 hijos, dos de su actual matrimonio con María Guadalupe Mandujano Flores.

Lupita Mandujano, como le llaman cariñosamente, habló claro y directo sobre su matrimonio con el senador con licencia, y es que aunque dijo que desde hace años no tiene detalles con ella, si volviera a nacer, se volvería a casar con él y volvería a escogerlo como padre de sus hijos.

1. ¿Cómo se enamoraron?

No fue amor a primera vista, creo que mis únicos amores reales son mis hijos Cecilia y Armando.

2. ¿Cómo le pidió matrimonio?

Me pidió matrimonio después de varios años de vivir en unión libre, creo que él se dio cuenta después de 15 años de vivir juntos que me amaba para pedirme matrimonio.

3. ¿Cuáles son los detalles románticos que más recuerda de su relación?

Pues hace 10 años que no tiene detalles románticos conmigo, cuando los tenía me mandaba flores. ¡Ah! Ya recordé un detalle romántico, que acaba de tener el año pasado, me cambió el anillo de compromiso por uno más grande. Creo que fue una forma de decir que aún me ama. Y no soy una mujer que use joyas, pero ese sí lo luzco, porque me encanta el brillante.

4. ¿Con qué frecuencia le regala flores? ¿Cuáles son sus flores favoritas?

No acostumbro a mentir, ni me gusta estar saliendo en las páginas de sociales, soy una mujer de pocas palabras y me gusta decir las cosas como son, lo que más amo de Armando son mis hijos y la libertad que me da. Nada me costaría inventar una historia de amor, pero que ya no existe en la mayoría de los matrimonios.

Si volvería a nacer, me volvería a casar con él, y lo volvería a escoger como padre de mis hijos.