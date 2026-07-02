Hallan tres nuevas pinturas rupestres durante restauración en Cuatro Ciénegas

Los trabajos de restauración realizados por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en las cuevas Cueva Pinta y Cueva Pinta VI, en el municipio de Cuatro Ciénegas, concluyeron recientemente con el hallazgo de tres nuevas representaciones rupestres que permanecían ocultas. La intervención se llevó a cabo luego de que en 2025 los sitios arqueológicos fueran afectados por la extracción ilícita de pinturas rupestres.

El delegado del INAH en Coahuila, Francisco Aguilar Moreno, explicó que el descubrimiento ocurrió durante la fase final de limpieza y reintegración cromática de las pinturas. ”Al momento de que se hace la restauración, al terminar la reintegración cromática, que es como le dicen, hacen un barrido o una limpia de todos los graffitis, polvo y todo lo que se pudo generar y se encontraron unas representaciones que no se conocían”, indicó.

Aguilar Moreno señaló que aún no se ha determinado la antigüedad de estas imágenes, ya que se encuentran en proceso de análisis. No obstante, explicó que por su ubicación dentro de la cueva existe la posibilidad de que correspondan a una de las etapas más antiguas de ocupación del sitio. Detalló que las cuevas registran evidencia de ocupación humana durante un periodo aproximado de entre 2 mil y 2 mil 500 años, con manifestaciones que abarcan desde épocas previas a la era cristiana hasta alrededor del siglo XVIII, lo que ha dado lugar a distintos estilos de arte rupestre. Entre las nuevas representaciones identificadas predominan tonalidades blancas y, de manera preliminar, arqueólogos consideran que podrían corresponder a figuras asociadas con un chamán, aunque esto deberá confirmarse mediante estudios especializados. El delegado explicó que el hallazgo fue posible gracias al uso de técnicas de documentación como fotogrametría, fotografía especializada y registros en 4D, herramientas que permitieron detectar imágenes que anteriormente pasaban inadvertidas.

Los especialistas elaboran actualmente el dictamen técnico de la intervención y continúan con los análisis de laboratorio para determinar la temporalidad y características de las nuevas representaciones. De acuerdo con el INAH, los resultados podrían estar disponibles en los próximos meses. El proyecto de restauración estuvo a cargo de especialistas de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, en coordinación con el Centro INAH Coahuila, el cual fue encabezado por la perito Sandra Guadalupe Cruz Flores, respaldada por las restauradoras Karen Limón Torres, Patricia Isabel Mondragón Ramos, Anacaren Morales Ortiz, Ana Paola Moisés Preciado, Katia Sánchez Ortega e Hilda Ofelia Serrano Juárez. Aguilar Moreno destacó que, aunque el descubrimiento ocurrió durante la restauración derivada de un acto de vandalismo, representa una oportunidad para ampliar el conocimiento sobre la historia de ocupación y las expresiones rupestres de uno de los sitios arqueológicos más importantes de Coahuila.

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