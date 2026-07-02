San Buenaventura está de fiesta; arranca este viernes la feria más esperada de Coahuila con Alicia Villarreal, Banda MS y Yuridia

En rueda de prensa, el empresario Javier Flores, encargado de los eventos de la feria, presentó el programa oficial acompañado por representantes de JR Tickets, la empresa Ocho Segundos y Rancho La Viga, quienes participan en la organización de los principales espectáculos.

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Todo está listo para que este viernes 3 de julio inicie la edición 81 de la Gran Feria de San Buenaventura, una de las celebraciones más importantes de Coahuila que cada año recibe a miles de visitantes de todo el estado, del país e incluso del extranjero, quienes acuden para disfrutar de su tradición, gastronomía y una cartelera artística de primer nivel.

La inauguración será este viernes con la tradicional coronación de la reina de la feria y la presentación de Alicia Villarreal, dando inicio oficialmente a los festejos del 81 aniversario. Los boletos para este evento únicamente estarán disponibles a través del Comité de la Feria, al tratarse de una actividad tradicional organizada por el propio comité.

La cartelera continuará el 4 de julio con el rodeo y la actuación de Caballo Dorado; el 5 de julio será el Palomazo Norteño junto a Los Nuevos Caballeros; el 10 de julio llegará el Norteñazo; mientras que el 11 de julio el escenario recibirá a Conjunto Primavera, La Fiera de Ojinaga y Pacto Norteño.

Para el 12 de julio se presentarán Elías Medina y Fara Fara Dúo; el 17 de julio será el turno de Banda MS, en lo que será su única presentación en Coahuila, y el 18 de julio subirá al escenario Yuridia, uno de los conciertos más esperados de esta edición y cuyos boletos están cerca de agotarse.

Javier Flores informó que, para facilitar la compra de entradas, se trabajará con tres plataformas oficiales. Los boletos para Palomazo Norteño, Norteñazo y Elías Medina estarán disponibles a través de JR Tickets; los de Conjunto Primavera, La Fiera de Ojinaga, Pacto Norteño y Yuridia podrán adquirirse mediante Soluticket, mientras que Banda MS tendrá como plataforma oficial eTicket.

El empresario destacó que la venta en línea refleja la compra de boletos por parte de personas de distintos estados del país e incluso del extranjero, lo que confirma el alcance que tiene la Feria de San Buenaventura como uno de los eventos más importantes del verano en Coahuila.

Además de los conciertos, la feria ofrecerá rodeos, eventos ecuestres, actividades familiares y dos espectáculos con causa a beneficio del DIF San Buenaventura.