Visita Lalo España la Región Centro-Desierto de Coahuila y reflexiona sobre la inseguridad en México

El actor hizo un llamado a la ciudadanía a no ignorar la realidad : “No se puede tapar el sol con un dedo. Lo vemos todos los días. Lo vivimos incluso en nuestro gremio. En Vecinos, lo sentimos cuando se fue Benito. Fue muy doloroso. La seguridad no es solo asunto de los gobiernos, es de todos: desde casa, desde lo que compartimos, desde cómo tratamos a los demás” , reflexionó.

“Gracias a la respuesta de la gente, ya nos pidieron otra temporada para 2026, y ya la terminamos. En noviembre regreso con nuevas grabaciones de Vecinos. También acabo de filmar una película en Veracruz y en la Ciudad de México para una plataforma muy importante... es para Netflix, pero no puedo decir más”, comentó entre risas.

Sobre su paso por Cuatro Ciénegas, publicó en redes sociales: “Qué bonita mañana en #playitas #CuatroCiénegas #Coahuila”, destacando lo mucho que disfruta visitar lugares que muestran “lo bello que es nuestro México”. “Ya solo me falta vender mole los domingos, porque ando con mucha chamba”, bromeó.

Finalmente, habló sobre su experiencia al audicionar para interpretar a Roberto Gómez Bolaños en la bioserie de Chespirito, papel que no consiguió a pesar de haberse preparado intensamente durante seis meses.

“Estudié, vi entrevistas, me preparé muchísimo. Hubiera sido padrísimo, pero no me tocaba. Y eso está bien. Lo que es para uno, llega. No tengo ni tantita envidia, al contrario, aplaudo el trabajo que están haciendo. Lo que he visto está precioso: el arte, la dirección, los actores... mis respetos”, expresó.

Para Lalo España, el éxito no se mide por los papeles que uno obtiene, sino por cómo se vive el proceso. “Qué bonito es estar vivo, tener la oportunidad de seguir creando. Mientras haya vida, habrá más oportunidades”, concluyó.