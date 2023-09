Hércules, Coahuila, en crisis: Se cobra CFE con apagón los adeudos de AHMSA

En penumbra, soportando el intenso calor de la región y estirando lo que se puede cualquier ingreso económico que obtienen, los habitantes de la comunidad de Hércules, municipio de Sierra Mojada, en la región Centro-Desierto de Coahuila, sobreviven a la crisis humanitaria que ha desencadenado la situación financiera de Altos Hornos de México (AHMSA).

Desde noviembre pasado, la siderúrgica enfrentó cortes de energía eléctrica por adeudos millonarios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El corte de energía eléctrica alcanzó el jueves pasado a la unidad minera y habitacional de Hércules, de la filial de AHMSA, Grupo Acerero del Norte (GAN), donde quedan al menos mil trabajadores y sus familias.

Hasta julio pasado, unas 500 personas se vieron obligadas a migrar debido a la falta de pago de la empresa acerera y los conflictos sindicales que se han desarrollado. Otros trabajaban de manera temporal con la comunidad menonita en actividades agrícolas y ganaderas, y otros cuantos viajaban hasta Camargo, Chihuahua, el poblado más cercano a la comunidad de Hércules, para emplearse en lo que se ocupara.

Abraham Regino García, un habitante y trabajador del poblado, dijo a VANGUARDIA que la situación “es crítica”. A pesar de ello, quienes quedan no piensan retirarse hasta que no les sean pagadas las 27 semanas que se les adeudan. “Lo que sea necesario, porque no nos han pagado”, respondió el trabajador al cuestionarle hasta cuándo consideraban soportar la situación que padecen.

“El jueves pasado, desde las 3:00 horas no contamos con energía eléctrica”, contó Abraham Regino, quien se identifica con uno de los grupos sindicales que se mantienen en pugna por el control laboral de la empresa, a pesar de haber ya un fallo laboral al respecto.

“El viernes se suspendieron las clases en primaria, secundaria y preparatoria. No hay energía eléctrica en los hogares y el calor es insoportable, ha llegado hasta los 42 grados. Solo hay clases en el turno de la mañana”, detalló. Los estudiantes del turno vespertino toman clases con los del matutino, hacinados en las aulas y sin ventiladores.

Permanecer en las casas también es insoportable. “Los alimentos se echan a perder”, dijo Abraham Regino. “Seguimos con la carencia en atención médica. Nos hace mucha falta, hay un solo médico y una enfermera, pero no hay medicamento. Tenemos personas que necesitan medicamento controlado, insulina, y no hay”.

Surtir gas o gasolina se hace por tandeo. “La gasolinera cuenta con un generador y solo atiende cinco horas al día”, dio a conocer Abraham Regino. Esta situación complica las salidas que algunos de los habitantes hacen para generar ingresos económicos fuera de la comunidad y se vuelve un problema para quienes tienen que ir a la comunidad a realizar servicios, como médico y educativo.

La dirección General de Altos Hornos de México informó que la firma de inversiones especializada en mercados emergentes Argentem Creek Partners negocia con el gobierno federal la compra de la siderúrgica ubicada en el municipio de Monclova, en la región Centro del estado.