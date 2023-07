Lo único que no te han quitado, que quizá nunca podrán arrancarte, son esa fachada imponente estilo modernista y las vistas casi aéreas desde tu doceavo piso.

Sacaron el agua de tu alberca , tus elevadores no funcionan, no tienes puertas, hay huecos donde debería haber focos, se robaron tu cableado, ni las camas dejaron.

Por cierto, en aquella época no te conocían como La Torre, sino como el Rodeway Inn, operado por Rancho Hotel Los Magueyes SA.

Ah, el lejano 1976. La fecha en que tus puertas se abrieron al público. Entonces todavía no existía el bulevar Fundadores . Lo que se extendía frente a ti era la carretera federal 57. Documentos te ubican en el kilómetro 869, apartado postal 92 con teléfono 2-10-10.

Hasta ahora se dice que tus instalaciones podrán ser ocupadas por oficinas o unidades habitacionales particulares. Aún no se sabe quién comprará cada piso. Lo que sí es que tu piso 12 volverá a ser restaurante bar. Y la vista será inmejorable: la sierra de Zapalinamé.

El total fue de 680 pesos, ya contando 65 de la propina. La comanda que se quedó vacía en la columna de alimentos agradece la visita a tus huéspedes en español, con la frase “muchas gracias”, y en inglés comiéndose una letra con la leyenda “thank you and come back”.

Volviendo al ahora, dentro de ellas existen balcones con vista a Saltillo. Tus primeros pisos, sin ser los más exclusivos, ya permiten una vista inigualable.

Nadie, aún con lo que ha crecido la ciudad y los nuevos desarrollos de vivienda vertical, permite a sus visitantes tener un panorama tan amplio y sin obstáculos desde el oriente.