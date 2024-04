IEC ‘avienta la pelota’ al INE para pronunciarse sobre uso de celulares dentro de las casillas electorales

El Instituto Electoral de Coahuila turnó al Instituto Nacional Electoral la petición realizada por dos de los institutos políticos de la contienda electoral, donde fueron solicitadas medidas de restricción para el uso de celular al interior de las casillas electorales.

La petición fue realizada por los partidos Del Trabajo y Morena, quienes debido a experiencias anteriores, solicitaron que el órgano electoral tomara medidas para el uso del celular al interior de la mampara donde los electores realizan el sufragio.

La petición fue ingresada a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Coahuila, quien informó que actualmente no existe una legislación o lineamiento que establezca medidas que pudieran solventar la solicitud de los partidos.

“Al no existir prohibición expresa que señale que la ciudadanía no puede utilizar dispositivos dentro de la casilla, este instituto no cuenta con las facultades para emitir el acuerdo solicitado ni pronunciarse al respecto, máxime que en la legislación electoral vigente no se encuentra restricción alguna que exija a la ciudadanía no ingresar con este tipo de dispositivos a la casilla”, indicó el secretario ejecutivo, Gerardo Blanco.

En ese sentido, el Secretario informó que en su caso, los facultados para pronunciarse serían las autoridades del Instituto Nacional Electoral, pues son ellos los encargados de todo lo que tiene que ver con la organización y capacitación electoral, designación de funcionarios de casilla, distribución y ubicación tanto para la elección federal como la local, así como de emitir lineamientos y reglas al respecto.

“Así como todas aquellas actividades que giren en torno, al igual que emitir reglas y establecer criterios. En consecuencia sería el órgano electoral facultado para que, en su caso, emitir los acuerdos que consideren necesarios para salvaguardar el ejercicio libre y secreto del voto, así como en lo relativo a la ubicación de manera estratégica de la mampara”, expresó Gerardo Blanco Guerra, secretario ejecutivo del IEC.