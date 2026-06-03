IEC repondrá boletas incendiadas en Saltillo con sobrantes de padrón electoral

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    IEC repondrá boletas incendiadas en Saltillo con sobrantes de padrón electoral
    El incendio registrado en una vivienda de la colonia Las Isabeles provocó la pérdida de boletas y documentación correspondiente a la casilla 1666. REDES SOCIALES

El Instituto Electoral de Coahuila aseguró que el material destruido será repuesto y que la jornada electoral se desarrollará con normalidad y bajo medidas de seguridad

Luego de que un incendio en la colonia Las Isabeles, de Saltillo, generó la destrucción de un paquete electoral, el Instituto Electoral de Coahuila dio a conocer que el material será repuesto y que ninguna persona se quedará sin votar el próximo 7 de junio.

Fue este martes cuando las autoridades electorales tuvieron que solventar el percance, luego de que elementos de Bomberos del Municipio atendieran un incendio originado tras una discusión iniciada por la expareja de la presidenta de la casilla.

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De acuerdo con Óscar Daniel Rodríguez, consejero presidente del IEC, este incendio provocó la pérdida de documentación y material electoral, como actas de jornada, actas de escrutinio, listas nominales de la casilla 1666, además de 648 boletas.

A decir del consejero presidente, todo el material electoral cuenta con reposición para este tipo de emergencias y, en el caso de las boletas, estas serán reemplazadas con las sobrantes que se imprimen a partir del padrón electoral con el que se genera la lista nominal.

“Nosotros imprimimos conforme al padrón electoral, que es un poco más amplio que la lista nominal. Con ese excedente que nos queda de boletas es que estamos en posibilidad de reponer las boletas que se perdieron. Y de la misma forma, generalmente pedimos material electoral extra, previendo que pudiera pasar alguna situación”, dijo.

Informó que autoridades de la Secretaría de Gobierno y de Protección Civil también se pusieron a disposición del órgano electoral para colaborar en lo necesario; sin embargo, aseguró que la votación se llevará a cabo en esa casilla de forma regular y bajo los estándares de seguridad.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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