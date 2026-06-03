IEC repondrá boletas incendiadas en Saltillo con sobrantes de padrón electoral

Fue este martes cuando las autoridades electorales tuvieron que solventar el percance, luego de que elementos de Bomberos del Municipio atendieran un incendio originado tras una discusión iniciada por la expareja de la presidenta de la casilla.

Luego de que un incendio en la colonia Las Isabeles, de Saltillo, generó la destrucción de un paquete electoral, el Instituto Electoral de Coahuila dio a conocer que el material será repuesto y que ninguna persona se quedará sin votar el próximo 7 de junio.

De acuerdo con Óscar Daniel Rodríguez, consejero presidente del IEC, este incendio provocó la pérdida de documentación y material electoral, como actas de jornada, actas de escrutinio, listas nominales de la casilla 1666, además de 648 boletas.

A decir del consejero presidente, todo el material electoral cuenta con reposición para este tipo de emergencias y, en el caso de las boletas, estas serán reemplazadas con las sobrantes que se imprimen a partir del padrón electoral con el que se genera la lista nominal.

“Nosotros imprimimos conforme al padrón electoral, que es un poco más amplio que la lista nominal. Con ese excedente que nos queda de boletas es que estamos en posibilidad de reponer las boletas que se perdieron. Y de la misma forma, generalmente pedimos material electoral extra, previendo que pudiera pasar alguna situación”, dijo.

Informó que autoridades de la Secretaría de Gobierno y de Protección Civil también se pusieron a disposición del órgano electoral para colaborar en lo necesario; sin embargo, aseguró que la votación se llevará a cabo en esa casilla de forma regular y bajo los estándares de seguridad.